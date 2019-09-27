2019年9月17日下午，第二届虹桥国际经济论坛解读会在京举行。商务部国际经贸关系司副司长陈超、中国国际进口博览局副局长孔福安出席会议并讲话。清华大学人工智能研究院常务副院长、国家重点基础研究发展计划项目首席科学家孙茂松，对外经贸大学国际经济贸易学院教授、亚太经合组织跨境电商创新发展研究中心主任王健，全球化智库（CCG）创始人兼理事长王辉耀，商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺等著名专家学者及德勤中国创新主管合伙人刘明华、欧莱雅中国副总裁兰珍珍等知名企业高级管理层人员，就第二届虹桥论坛相关议题开展研讨与解析。

商务部国际经贸关系司副司长陈超对虹桥国际经济论坛活动的背景、意义，以及第二届虹桥论坛的议程设置、主题议题、出席嘉宾等情况予进行了介绍。第二届虹桥论坛将于2019年11月5日举行，总体将延续首届论坛“1+4”，即1场开幕式（主论坛）加4场分论坛形式。11月5日上午将举行开幕式，邀请有关国家和地区领导人出席并发表讲话，5日下午将同期举行4场分论坛。分论坛将设置上、下半场，上半场邀请相关国家和地区领导人及国际组织负责人等发表演讲，下半场邀请全球企业家领袖、知名学者等开展互动讨论。论坛主题为“开放创新，合作共赢”，4场分论坛议题分别为“开放、规制与营商环境：政府角色与跨国公司视角”、“人工智能与创新发展：理念、技术和市场”、“世贸组织改革与自由贸易协定：路径选择与前景展望”、“数字化时代与电子商务创新发展：开放平台和合作愿景”。论坛旨在把脉全球经济发展新趋势，应对全球经济发展新挑战，突出开放发展和创新引领，以“虹桥智慧”和“虹桥主张”探索世界经济重新焕发生机的路径和前景。

第二届虹桥论坛将由商务部和上海市政府联合主办，世界贸易组织、联合国贸发会议、联合国工发组织、联合国开发计划署和国际贸易中心等国际组织将担任论坛合作单位。11月5日上午的开幕式将邀请1500位嘉宾出席，下午4场分论坛每场拟邀请800位嘉宾出席，总参会人数有望超越首届。届时，预计将由包括世贸组织总干事阿泽维多、联合国贸发会议秘书长基图伊、亚投行行长金立群、国际贸易中心执行主任冈萨雷斯、诺贝尔经济学奖得主皮萨里德斯及全球500强企业领袖等在内的50余位重量级政商学界人士担任论坛发言嘉宾，共商共议、共解难题、共谋发展，为新时期世界经济建言献策。

中国国际进口博览局副局长孔福安对第二届虹桥论坛相较首届的特点进行了总结，着重介绍了会员制创新亮点、会员权益及当前报名情况等方面内容。截止目前，众多中外企业已申请钻石、白金、黄金、白银四个级别的论坛会员。申请企业中既有外资企业、国有企业，也包括许多民营企业，总体上涵盖食品、医药、交通运输、信息技术、金融等多个领域。

据孔福安介绍，第二届中国国际进口博览会期间，还将举办系列高规格政策解读等相关活动。国家相关部委和国际组织届时将举办形式多样的政策发布、权威分析、深度解读、趋势研判等活动。这将成为境内外各界了解中国深化改革开放最新政策，促进互利共赢合作的重要平台，也是了解产业发展新趋势、新理念、新战略的难得机会。

会上，各位与会专家、高管结合各自专业领域，就论坛主题设置、国际影响、成果预期等方面内容进行了深入交流，并为虹桥论坛今后的发展建言献策。此次解读会的举办，为社会公众了解第二届虹桥国际经济论坛主题议题、目标意义、筹备情况和发展前景创造了良好的机会。

(责编：栗翘楚、杨曦)