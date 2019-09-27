第二届进博会医疗展区抗癌专题宣介会在上海举行

2019年9月10日上午，第二届中国国际进口博览会医疗展区抗癌专题宣介会在国家会展中心（上海）举行，国家会展中心（上海）有限责任公司党委副书记时煌军主持会议并致辞。

时煌军表示，为了进一步加强第二届进博会企业商业展宣传工作力度，深入挖掘医疗展区参展企业、参展展品的亮点特色，积极展现医疗展区参展企业抗癌题材新产品、新技术、新服务，本次宣讲会特别邀请辉瑞、医科达、默沙东、罗氏、强生五家第二届进博会医疗展区重点参展企业就抗癌题材开展专题宣介，集中介绍首届参展成交落地情况、第二届进博会参展计划及展品亮点特色等内容。

在专题宣介会上，辉瑞生物制药集团中国区总经理吴琨，医科达（中国）投资有限公司中国区副总裁、市场总监刘建斌，默沙东中国区副总裁、战略业务规划负责人张丽坤，罗氏制药中国企业事务与传播部副总裁隆伟利，强生（中国）投资有限公司企业对外传播负责人叶慧宏分别介绍了有关情况，部分企业负责人还接受了媒体提问。

下午，媒体记者们乘车至医科达中国总部及研发中心、瑞金医院和辉瑞公司进行采访和拍摄。

此次宣介会得到了新闻媒体的大力支持，人民日报、中央电视台、上海电视台等中央及地方主要媒体，健康报、大众卫生等医疗行业媒体与会。

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