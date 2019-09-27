第二届进博会首批展品正式起航 预计10月初陆续抵达上海

“上船了！进博会的首批展品已经在路上！”，9月2日，由中远海运承运的2019年第二届中国国际进口博览会（下文简称“第二届进博会”）首批意大利展品正式装船运往上海。与此同时，来自大洋洲的瓦努阿图以及欧洲的捷克等展商的展品也已陆续装箱从门点运出。

首批展品：意大利药妆、瓦努阿图卡瓦酒和捷克水晶

当地时间9月2日，中远海运在全球范围内承运的首批第二届进博会展品在意大利热那亚港装船启运。驻意大利使馆公使衔经济商务参赞李滨、意大利西利古里亚海港务局主席希纽里尼、中远海运（欧洲）有限公司副总裁王松文、中远海运集运意大利有限公司总经理胡华和货主Pharsmart公司CEO科蒂切利等出席启运仪式。

据了解，首批意大利展品于当地时间8月28日在意大利托斯卡纳省比萨城装箱，集卡车队于29日抵达意大利热那亚集装箱码头。展品的货主Pharsmart公司是医疗器械及医药保健展区的展商。该公司位于意大利米兰，多年来致力于改善不同年龄人群的健康和生活质量，是业界翘楚。

李滨公参在致辞中表示，意大利政府和企业高度重视中国国际进口博览会，将进博会视为展示“意大利制造”的舞台和进入中国市场的重要机遇。今年，意大利将以主宾国的身份参加进博会，目前已有120余家意大利高端和特色企业报名参展，涵盖装备、汽车、高端消费、品质生活、科技生活、医疗保健和农产品食品等诸多领域，参展面积约6600平米，参展企业数量和面积均在欧洲排名第二。

而位于南太平洋的瓦努阿图则带来了当地极富特色的卡瓦酒、咖啡豆、矿泉水等产品。据介绍，卡瓦酒不含任何酒精，带有薄荷醇味，还有点淡淡的草木香，是一种清热解渴的饮料。卡瓦酒在瓦努阿图享有国酒美誉，敬“卡瓦”是瓦努阿图人的最重要的待客礼仪之一。塔纳咖啡被认为是世界味道最好的咖啡之一，是这个国家出口的拳头产品。瓦努阿图矿泉水也是瓦方重要的出口产品，由瓦努阿图饮料有限公司生产。该公司是当地最大的生产企业，拥有47年的历史。瓦努阿图矿泉水经由纯天然无污染的雨水，经过火山灰的层层过滤而成，积累了丰富的电解质和矿物质。

另外，捷克也将为第二届进博会带来水晶、食品等在内的展品。展品集装箱经由铁路运输至德国汉堡港，并于9月8日装上中远海运精品集装箱航线亚洲/西北欧线船舶驶往中国，预计将于10月8日抵达目的地上海。

展品运输个性化：全程冷链、食品级集装箱

为了确保来自全世界的展品万无一失地运抵国家会展中心（上海），进博会的官方物流承运商中远海运做了充分的准备，根据展品特点分别定制了个性化的物流解决方案。

中远海运负责人表示，在获悉意大利Pharsmart参展展品的运输意向后，中远海运集运意大利公司第一时间拜访客户。在正式接到运输委托后，中远海运还指定专人专案负责，随时响应客户需求。本批展品主要为药妆和保健食品，需全程恒温运输，中远海运集运意大利公司专门为客户设计了包括出口报关、上门提货、临时仓储、装箱、海运等多种服务项目的端到端全程冷链解决方案。

据悉，这批展品将搭乘由中远海运牵头成立的“海运联盟”旗下的超大型集装箱船，沿着21世纪海上丝绸之路运往中国，计划10月10日运抵上海。

接到瓦努阿图展品关于运输安排的咨询后，中远海运也第一时间成立了专门工作小组，针对瓦方参展单位提出的有关税收与运费政策、单证要求、运输方案细节等问题，进行及时和详尽地解答。

“鉴于本次展品均为食品，在运输方案设计时，运输过程中充分考虑到保护展品品质因素，凭借其在国际集装箱食品运输中的丰富经验，在各环节均以最优化设计确保展品运输绿色安全，同时还提供了高品质食品级集装箱。”中远海运负责人介绍。

“进博朋友圈”：不断对外开放的缩影

第二届进博会无论是展览规模还是参展范围均超首届，展览面积增至30多万平方米，已有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展。“进博朋友圈”的扩大，也是中国不断扩大对外开放的缩影。

2019年3月，习近平主席对意大利进行国事访问，两国政府签署共同推进“一带一路”建设谅解备忘录，将进一步推动中意全面战略伙伴关系发展。去年，中意双边贸易额以542亿美元创历史新高。今年1-7月，在国际经贸形势整体低迷的情况下，中意贸易额仍达到315亿美元，保持平稳增长。

2018年11月，中国国家主席习近平在巴布亚新几内亚莫尔斯比港同瓦努阿图总理萨尔维会晤，双方建立相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。双方在科技、文化、医疗交流等方面合作紧密。

近年来，中捷经贸往来保持良好的发展势头。据中方统计，2019年1-7月中捷双边贸易额为93.8亿美元，同比增长12.3%。

(责编：栗翘楚、杨曦)