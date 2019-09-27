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商务部部长会见日本经济界代表团：愿进口更多日本商品

2019年09月27日08:24  来源：中新社
 
原标题：商务部部长会见日本经济界代表团：愿进口更多日本商品

中国商务部部长钟山9月10日会见来华访问的日本经济界代表团并与之座谈。他表示，中方将持续放宽市场准入，愿继续扩大进口日本商品，加强双向投资合作。

当天，钟山与日中经济协会会长宗冈正二、日本商工会议所会长三村明夫、日本经济团体联合会审议员会议长古贺信行率领的2019年度日本经济界代表团座谈。双方就中国进一步扩大开放举措、中日经贸合作及第三方市场合作、维护多边贸易体制等交换意见。

钟山称，中日经贸合作互补性强，发展潜力巨大，前景广阔。双方应落实好两国领导人达成的共识，推动经贸务实合作在现有基础上取得更大发展。

他表示，当前中国经济总体平稳，消费规模不断扩大，消费升级趋势加快，这给中日扩大贸易和投资规模提供了有利条件。中方今后将进一步放宽市场准入，愿进口更多日本商品，也愿与日本继续加强双向投资合作。

今年以来，中日经贸合作发展平稳。据中方统计，今年1-8月中日双边贸易额达1.39万亿元人民币，同比增长0.7%，占同期中国外贸总额的6.9%。其中，中国对日本出口6358.1亿元，同比增长4.7%。

发布日期： 2019年09月11日 来源：中新社

(责编：庄红韬、杨曦)
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