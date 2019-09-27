8月26日，第二届中国国际进口博览会首批采购商需求信息发布，参展商和采购商等可通过中国国际进口博览会官网（www.ciie.org）“企业商业展-专业观众-交易团”页面，获取采购需求信息。目前，已有来自29个地方交易团的七大展区的401条采购需求发布，后续采购需求将陆续更新。

为推动第二届进口博览会招商工作“创新更强”，提升交易团服务水平，改善采购商和参展商参会体验，最新的交易团服务页面已经上线运行，将满足采购需求发布、交易团形象展示、采购商参展商线上对接等多种需求。

交易团服务页面将成为采购商需求集中发布平台。通过与专业观众注册报名系统联动，分展区、分地区的专业观众采购需求将在交易团服务页面发布，参展商可以了解采购需求信息，进一步畅通供需对接渠道，促进展会成交。交易团服务页面将与网上展厅互相补充，全面展示采购商和参展商供需信息，进一步完善线上对接服务，促进供需双方提前撮合，为第二届进博会“一流成效”提供支撑。

交易团服务页面将成为交易团最新动态展示平台。立足于交易团对接和服务，交易团服务页面将为各交易团提供形象展示、信息发布和沟通联络等服务。交易团服务页面可发布的信息包括“交易团介绍”“交易团动态”和“地方经贸特色”等，各交易团可介绍当地基本情况，并根据工作进度，发布当前进口博览会筹备、招商工作推进等动态信息；同时也可按照自身需求，发布政策、产业、投资、文化等领域特色信息。

交易团服务页面将成为深度对接促进平台。以线上对接为契机，交易团服务页面为各地区展商客商线下对接、地方政府与相关企业深度对接提供有效渠道。同时地方政府和相关单位可通过交易团服务页面开展宣传，方便与参展商在产业合作、利用外资、对外投资等方面的深度合作，放大进口博览会综合效应。

此前，在相关交易团的支持下，第二届中国国际进口博览会交易团服务页面交易团展示部分已上线，首批5家交易团：河北交易团、天津交易团、上海交易团、江苏交易团、浙江交易团相关信息已经发布，其他交易团相关信息正准备上线。

(责编：栗翘楚、杨曦)