商务部：中国为何成为外资热土？

根据联合国贸发会议发布的《世界投资报告》，2016-2018年全球外商投资（FDI）连续三年下降，分别是1.75、1.43和1.30万亿美元。随着单边主义、贸易保护主义和其他下行风险日益突出，全球经济增速持续放缓。2018年10月以来，由于贸易摩擦及其他不确定因素，国际货币基金组织连续3次下调了对全球经济增长的预期。
在上述背景下，中国吸收外资依然取得了令人惊喜的成绩。从外资增速与规模看，保持了稳中有升。2017、2018年，我国实际利用外资分别是1363、1383亿美元，今年上半年同比增长3.5%。从外商投资的信心看，韩国、新加坡、日本、德国等发达国家和“一带一路”沿线国家对华投资依然保持较高增长，知名跨国公司看好中国市场，继续加大对华投资，宝马、特斯拉、埃克森美孚等一批外资大项目落地。从外商投资结构看，高端制造业和现代服务业吸收外资持续增长。从区域布局看，西部地区吸收外资保持了较高的增长速度。中国吸收外资之所以能够逆势飞扬，稳中有升，与中国政府积极有为，采取多管齐下的措施密切相关。
首先，党的十九大及中央政治局会议，科学精准分析了国际国内形势，为我国吸收外资指明了方向。2017年10月，党的十九大提出“全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，保护外商投资合法权益。”“优化区域开放布局，加大西部开放力度。”“赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”。2018年7月31日，中央政治局工作会议，提出“稳外贸、稳外资、稳投资”等“六稳”的工作要求。党中央的指示从根本上保障了我国利用外资行稳致远。
其次，中国政府不断扩大开放，加大对外商投资吸引力。习近平总书记多次指出：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”2017年以来国务院连续出台三份促进外资发展的政策文件，构建了新时代利用外资的政策体系。我国实施准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理制度。近三年来，我国外商投资“负面清单”持续缩短，2017-2019年发布的全国版外商投资特别管理措施不断精简，分别是63、45和40条。不断扩大农业、制造业、服务业的对外开放程度。特别是大大加快了外商关注的汽车、航空航天、金融（银行、证券、保险）、物流运输等行业的开放。
从开放格局和平台看，除了原有的经济特区、国家级经济技术开发区之外，我国已经先后批准在上海、广东、天津、福建、辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西、海南等省市建设自贸试验区，逐步形成“1+3+7+1”的“雁阵”全方位开放格局。今年7月底，国务院正式批复同意设立上海自贸试验区临港新片区。不久的未来，中国还会新设6个自贸试验区，探索建设海南自由贸易港。自贸试验区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，充分发挥引领示范、辐射带动作用，通过赋予自贸试验区更大改革自主权，使自贸试验区成为我国吸引外资的高地、成为我国深化改革扩大开放的试验田。
再次，中国政府大力优化营商环境，依靠更好的投资环境来吸引外资。中国政府认为优化营商环境就是解放生产力。经过各级政府的持续努力，2018年11月，世界银行发布的营商环境报告，中国排名大幅上升，从上年的78名跃升为46名。
2019年3月，全国人大审议通过的《外商投资法》，引起外商投资企业的高度关注和国际社会的普遍肯定。《外商投资法》尤其强调了保护外商投资的合法权益，特别是保护知识产权，保护商业秘密，保护外资企业自由汇兑等权益。《外商投资法》的颁布与实施，从法律上保障了外商在华投资的合法权利和利益，强化了外商对中国投资的信心和预期，营造稳定、透明、可预期和公平竞争的市场环境。
中国能在国际环境不利的情况下，吸引外资逆风飞扬，稳中有增，继续保持世界第二大外资流入国地位，这与党中央保持战略定力，坚持把改革开放进行到底，各级政府积极落实中央指示，不断扩大对外开放，大力优化营商环境，保障外商投资合法权益等，有着密不可分的关系。正是我国政府多管齐下的措施坚定了外商对华投资信心，提升了外商投资预期，激发了外商投资热情，使得中国成为外商投资历久弥新、经久不衰的投资热土。
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