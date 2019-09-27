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第二届中国国际进口博览会装备展区展前供需对接会在上海举行

2019年09月27日08:27  来源：www.ciie.org
 

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2019年8月8日，第二届中国国际进口博览会进入倒计时88天，金秋在望、开幕渐近。面向装备展区的展前供需对接会在国家会展中心（上海）如约而至，两百余家参展商和采购商参与现场洽谈对接，共享进博会机遇。

中国国际进口博览局副局长刘福学出席活动并讲话，第二届进博会筹备工作已由招展为主转向招商和布展为主，进入临战前十分关键的时期，举办展前供需对接会是打造进博会“一流成效”的一项重要工作。本次展前供需对接会专业性强、受关注度高、供需双方对接意向明确。参展商方面，德国永恒力、日本那智不二越、美国通用电气等知名企业代表携“新产品、新技术”而来，积极参会对接；采购商方面，既有中国中铁、国药集团等中央企业代表，也有小米科技、维他奶等行业龙头代表，更吸引了山东大学齐鲁医院、西安交通大学医院等医疗机构代表参会。

中国国际进口博览局副局长孔福安出席活动，商务部市场运行司副处长刘京志、东浩兰生（集团）有限公司总裁曹炜、上海外高桥集团股份有限公司党委书记兼董事长刘宏、中国机床总公司总裁梁枫出席活动并发言。

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现场采购商和参展商通过交流洽谈、自由对接、观看展品或模型以及企业宣传片等方式加深了解、扩大行业朋友圈。对接会前，进口博览局调研了供需双方的业务特点和对接意向，进行了座位预排，促进精准对接。

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本场供需对接会由中国国际进口博览局主办，东浩兰生（集团）有限公司、上海外高桥集团股份有限公司承办，商务部市场运行司派代表出席，装备展区参展商和采购商代表，中央媒体、上海主流媒体、行业媒体代表等共计约500人参会。

延伸阅读：2019年8月8日，第二届进博会进入倒计时88天，招商工作全面展开，迄今已举办了面向5个展区的供需对接会；在全国9个城市举办招商路演，向当地企业面对面推介。装备展区中，美国通用电气将以“当智慧遇上机器”为主题，展出覆盖航空、能源、医疗、油气和智能制造五大领域的一系列工业设备和数字化解决方案；法国施耐德，将展示基于物联网的EcoStruxure架构与平台，致力于赋能楼宇、数据中心、工业和基础设施4大终端市场，提升城市基础设施及工业领域的能效管理与数字化转型；日本佳能，将展出“按需印刷”解决方案，它颠覆了传统印刷业的产业模式，以极快的打印速度以及数码排版的模式，让每个人都能在一分钟内就拥有一本和任何人都不一样的《辞海》，使人们充分领略未来科技的魅力。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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