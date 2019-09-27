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第二届进博会再添创新举措 所有参展参会人员在线注册

2019年09月27日08:28  来源：www.ciie.org
 

为方便国家展代表团、企业商业展商以及专业观众等人员参加进博会，进博会官网已开放了“注册参加第二届进口博览会”的快速入口。

截至2019年8月7日，国家展代表团、企业商业展商、专业观众以及分论坛的注册系统已经开放，特邀嘉宾、媒体人员、组织保障人员、配套活动人员等注册系统也将陆续上线。

在总结首届进博会经验的基础上，此次官网首页上线的“注册”快速入口，有两大创新之处。

一是实现所有人员注册系统线上办理。首届进博会期间，特邀嘉宾、组织保障人员等部分人员的注册在线下完成，今年，5种证件所对应的12类人员注册系统均可线上注册。

二是“注册”快速入口集纳了所有参展参会人员的注册系统。相关人员不仅可以通过官网原有各大频道一一寻找注册系统的入口，还可以在官网首页“注册参加第二届进口博览会”的快速入口，一键找到各自证件的注册系统。

那么，第二届进博会的注册系统具体怎么操作？仅需简单两步就可轻松搞定！

第一步：在进博会官网（https://www.ciie.org）首页，点击“注册参加第二届进口博览会”。

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第二步：进入“注册参加第二届进口博览会”的页面后，可以看到“参展证”“观展证”“参加论坛”“特邀嘉宾”“媒体证”“组织保障证”等模块，可根据需求进行选择注册。其中“组织保障证”还涵盖了组委会、城市服务保障领导小组、服务者、志愿者、布撤展人员等5类人员。

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以“观展证”模块为例，专业观众可在此进行“参观预登记”，并获取有关进博会专业观众报名注册的热点问题解答等信息。

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(责编：栗翘楚、杨曦)
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