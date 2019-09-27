第二届进博会：“五大措施”打造更便捷的证件服务　　　　　　　　

为了更好地服务参会人员的证件注册，第二届进博会推出了“五大措施”，打造更便捷的服务体验。

一是优化精简证件种类。相较于首届进博会17种证件对应17类人员，本届进博会大幅优化精简了证件种类，共设5种证件对应12类人员。证件种类缩减的同时，证件辨识和管理效率有了进一步提升。

二是完善信息查询及反馈机制。用户注册之后，何时审核通过？何时制证完毕？不用心急，今年新增自助查询，注册进度可自行掌握。通过注册、审核、制证系统以及寄递系统的有效联通，申请人可随时通过注册系统进行自助查询，实时掌握办证进度，全面提升流程透明度与可追溯性，有效解决信息不对称的问题。

三是优化注册审核制证流程。按照“早注册、早审核、早制作、早发放”的总体原则，进口博览局将与市公安局密切配合，在注册工作截止前，同步对完成注册的数据分批进行审核、制证和发证。

四是新增寄递发证模式。为全面提升证件领取便利性，减少现场领证压力，本届进博会将新增境内寄递发证服务，减少申请人前往现场领取证件产生的成本和不便。

五是中小企业无邀请码也可注册。为进一步提升进博会的影响力和竞争力，鼓励更广泛的境内企业观展采购，促进交易对接，本届进口博览会证件注册系统已实现境内中小企业无邀请码注册功能，系统将根据企业注册地自动划归地方交易团归口管理。

(责编：栗翘楚、杨曦)