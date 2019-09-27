第二届进博会全国交易团工作会议在上海召开

8月2日，为贯彻落实进博会组委会第二次全体会议精神，进博会组委会办公室主任、商务部副部长王炳南在国家会展中心（上海）主持召开第二届进博会全国交易团工作会议。会议通报了第二届进博会筹办进展，并就6天展期安排、注册审核、证件、成交统计、虹桥国际经济论坛会员及注册嘉宾招募、宣传推介、知识产权保护、交易团工作人员接待等重点问题作说明。会议要求各交易团进一步提高政治站位，加大精准招商、交易对接、成交摸底等工作力度，确保进博会“越办越好”。各交易团秘书长，进博会组委会办公室、城市服务保障领导小组、进口博览局等单位负责人共100余人参会。

(责编：栗翘楚、杨曦)