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中国平安，与时代同行

马明哲

2019年09月28日04:52  来源：人民网－人民日报
 

　　中国平安的发展，与改革开放同步。1988年，中国平安在深圳应运而生，一路走来，实现了收入、市值、纳税等指标年均逾20%的复合增长，为2亿多客户提供服务。从国内首家股份制保险公司、首个综合金融集团到全球上市保险公司市值第一……平安的每一次突破，都得益于改革开放的政策推动。

　　新中国成立70周年之际，我们为企业的成就感到自豪，更感恩时代的机遇。服务国计民生是平安的初心与使命，进入新时代，我们进一步开发“金融+科技”潜能，强化创新驱动；我们发挥企业资源优势，开展精准扶贫，助力脱贫攻坚。

　　打造智慧城市，提供多维度技术支撑

　　近十年来，平安从参与智慧城市建设入手，构建可覆盖财政、卫健、交通、司法、农业等21个功能板块的“1+N”智慧城市一体化平台体系，助力各省市克服“城市病”，实现“优政、兴业、惠民”的目标。

　　优政，助力政府提升运转效率、效能。平安的智慧财政系统已被财政部PPP中心和几十个省市推广应用，管理约万亿元资产。这项技术帮地方政府解决负债管理难、融资难、融资贵等问题，提升资产运营效率超50%。平安的智慧司法一体化平台与法院系统合作，促进司法体制改革、提高审判效率质量，提升整体司法水平，优化法治营商环境。

　　兴业，服务实体经济，改善营商环境。我们利用区块链技术，构建了金融贸易供应链一体化平台，链接数百家银行、上万个贸易机构和供应链企业，支持粤港澳大湾区实现人流、物流、资金流、信息流的互联互通，促进实体经济发展，助力深圳中国特色社会主义先行示范区建设。

　　惠民，提高政府服务效率，优化市民体验。平安在深圳、广州等20多个城市落地智慧交通，提供出行畅通、交通安全、运输监控与交管服务，实施区域平均车速提升12.4%，交通事故率下降10%，重点路段拥堵时间缩短30%。平安的智慧卫健一体化平台，集成智能诊断、智能医保等功能，在近200个城市覆盖12000多家医疗机构，帮助患者节省问诊时间和医疗费用。

　　发力精准扶贫，开展全方位资源保障

　　近年来，平安积极投身扶贫事业，紧扣“精准”二字，聚焦产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫，构建并实施“村官、村医、村教”三村扶贫工程。在集团党委和全公司1000多个基层党组织的号召下，累计80多万平安人参与扶贫工作。

　　村官工程，帮助乡村产业升级。平安从种植、养殖业入手，为偏远贫困地区提供全面的生产、技术和资金支持。在种植业前端，我们首创“平安扶贫保”产业扶贫模式，撬动扶贫贷款，为贫困户免费提供优种、合作种植、保护性回购等一条龙服务；在中端，提供遥感、智能识别等技术，提高农业生产力；在后端，提供电销平台服务。截至目前，集团及平安银行为内蒙古、贵州等9省份贫困地区提供扶贫贷款余额逾800亿元，集团协销扶贫产品总额数千万元，带动数十万贫困人口加速脱贫。

　　村医工程，帮助打造健康乡村。平安通过远程医疗、智能读片等技术，连接村民与城市的优质医疗资源，提升乡村医疗服务水平。近两年来，我们累计升级乡村卫生所近800所，购置多台移动医院设备，组织名医专家，深入贫困地区一线开展村民体检义诊活动。通过创新的云端平台，实时上传检查报告至后方数据中心，及时向村民警示疾病风险，向地方卫生机构通报重大疾病情况，降低因病致贫、因病返贫风险。平安的移动医院现已行驶数十万公里，为近百个乡村提供免费诊疗服务。

　　村教工程，帮助村娃享受智慧教育。平安以云技术为桥梁，建成“双师课堂”平台，将城市优质教育资源引入贫困地区。平安挂牌的智慧小学现有700多所，培训村小教师近3000名。

　　不忘初心，久久为功。我们坚信，中国发展的背后，必有一批屹立全球的优秀民族企业作为支撑，平安有信心、有信念继续为中华民族伟大复兴上下求索、奋发努力。

　　（作者为平安集团董事长兼首席执行官）  


　　《 人民日报 》（ 2019年09月28日 14 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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