让中国银联卡刷遍全球

2019年是新中国成立70周年。70年来，作为支持经济金融稳健发展的重要一环，我国支付产业伴随着社会经济发展的大潮迅速发展壮大，走出了一条自主建设、自主品牌、自主标准的发展之路。中国银联已成为全球发卡量最大的卡组织，发行近80亿张银行卡。

中国银联自诞生之初就以提升支付效率、改善支付服务为目标。成立17年来，始终以满足社会大众对于便捷、高效、安全、普惠、全球化的支付服务需求为出发点与落脚点，致力促进消费升级、区域经济一体化、经济金融稳健发展。

一是打造自主银行卡转接清算系统，夯基垒台。随着银联一代、二代银行卡跨行交易清算系统的建立，银行卡交易量快速增长，2018年，银联网络转接交易金额首次突破百万亿大关，达120.4万亿元，是2001年全国银行卡跨行交易金额的1200多倍，银行卡已成为商业银行向个人提供综合金融服务的基础工具和主要载体。

二是开启中国电子支付时代，全产品、全场景服务民生。从现金支付、卡基支付，到如今全面普及的移动支付，银联建立的银行卡账户体系，不仅成为支付服务转型升级的重要节点，也成为服务企业、改善民生的有力支点，超过2亿用户的云闪付APP、覆盖主流手机品牌的银联手机闪付，推动中国支付行业深入城乡，走向更广阔的国际舞台。

三是金融科技促进产业各方共创安全支付。稳定高效的跨行交易清算系统、容量弹性的金融行业云、沉浸式VR支付技术，银联在支付创新的路上携手产业各方，依托自主研发，通过共同营造有序合规的产业生态，为消费者提供高效、安全、便捷的支付服务。2019年上半年，银联网络欺诈率降至0.97BP，持续处于全球低位水平，持卡人的资金、信息安全更加可靠。

四是支付网络覆盖全球，支付标准走向国际。如今，银联受理网络已经延伸至全球174个国家和地区，覆盖逾5200万商户。除了支付产品、支付网络，银联的支付标准也步入国际舞台，为各国支付产业的发展提供了有效参考与借鉴。未来，中国银联将推动实现一张银联卡刷遍全球。

随着5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术快速发展，市场支付需求也将随之改变，中国银联将不断提升六大能力，实现新一轮发展。

以平台型生态体系为基础升级开放合作能力，提供聚合型、一站式精准服务。作为开放式、平台型综合支付服务商，中国银联将不断发挥卡组织优势，联合境内外的商业银行、第三方支付机构、服务商、互联网公司、商户，共同为持卡人、移动支付用户、小微企业、涉农主体等提供一站式支付服务、增值服务。

以金融科技应用为抓手升级科技创新能力，为支付产业发展提供强劲引擎。中国银联将推进下一代支付清算技术的前瞻性布局，推动各项创新与支付应用、交易处理、风险防控等服务的深度结合，推动银联的新技术、新产品与支付产业链各主体的技术、产品全面融合，切实满足产业各方的业务发展需要。

以为民理念升级普惠便民能力。中国银联的各项支付产品与服务正在不断向二级地市、县域、农村市场下沉，不断降低金融服务门槛，使所有人民获得更便捷、成本更低的支付服务，共享国家发展的红利。

以智能风控为核心升级风险防控能力，守护支付安全。中国银联将以大数据分析为基础，以人工智能、生物识别、区块链等技术为支撑，提升风险防控的精准性、全面性，更好地落实反洗钱、反欺诈等要求。同时，加快提升智能反欺诈、智能身份认证、用户安全赋能、风险价值挖掘能力，促进支付产业健康可持续发展。

以打造国际品牌为目标升级全球服务能力。中国银联将不断延伸受理网络，同时加快银联手机闪付、云闪付APP等移动支付产品境外推广，使国人、境外银联用户可在全球更多地区、各类商户使用银联支付产品，为全球支付产业效率提升贡献力量。同时，继续大力推动与国际标准相符合的技术标准的国际合作。

以体制机制改革为契机提升公司治理能力，激发内在动力。中国银联将坚定不移地加快市场化转型，深化体制机制改革，优化治理结构，多措并举汇聚各方英才，为产业各方、银联用户提供高质量、全方位的支付服务。

（作者为中国银联董事长、党委书记）

《 人民日报 》（ 2019年09月28日 14 版）

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