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山西：银行业不良贷款率创近10年来新低

2019年09月28日19:34  来源：新华网
 
原标题：山西：银行业不良贷款率创近10年来新低

新华社太原9月28日电（记者王劲玉）记者从山西银保监局获悉，近年来，山西银保监局持续加大不良贷款的处置力度，从2016年以来，山西银行业不良贷款逐年下降，2019年上半年，山西银行业不良贷款率创下近十年来的新低。

受内、外部环境影响，山西省银行业不良贷款率一直处于较高水平，甚至一度逼近5%的警戒线，2017年年末为3.51%，2018年年末为3.04%。

为此，山西银保监局持续引导银行业提高风险防控意识，增强风险防范和处置不良资产的内生动力。一方面引导各家银行采用“五个一批”分类处置不良资产化解风险：通过资产的证券化、资产流转、收益权的转让等“盘活”一批；用贷款核销的政策“核销”一批；根据客户的生产周期科学设置贷款期限和还款方式“优化”一批；充分利用金融资产公司批量“处置”一批；借助纪、法的力量和政府的力量“清收”一批。另一方面，山西坚持用改革的办法处置不良资产，化解风险。

下一步，山西将在农村信用社的改制当中，加大通过股东购买处置不良资产的力度。

(责编：冯粒、曹昆)
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