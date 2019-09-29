原标题：国务院再部署稳物价保民生

国务院总理李克强9月26日主持召开国务院常务会议，部署加强市场价格监测预测预警，保持物价基本稳定，保障基本民生；决定完善燃煤发电上网电价形成机制，促进电力市场化交易，降低企业用电成本；核定第八批全国重点文物保护单位。

会议指出，稳物价事关千家万户切身利益，事关经济社会发展大局。今年以来我国物价总体平稳，前八个月居民消费价格指数涨幅为2.4%，但猪肉等部分食品价格涨幅较大，同时近两个月来工业生产者出厂价格指数连续下降。面对当前形势，要尊重规律，更加注重运用市场办法，遏制部分食品价格过快上涨，保持工业生产者出厂价格基本稳定，保证全年物价总水平处于合理区间。一要强化生活必需品保供稳价。压实“菜篮子”市长负责制，通过取消不合理禁养限养规定、保证主产区饲料供应等，促进生猪产能加快恢复，做好进口和储备调节等工作，增加牛羊肉、鸡肉等禽肉市场供应，保障节假日等重要时段食品市场供应及价格稳定，密切关注部分关联产品价格变化，防止物价联动上涨。二要跟踪分析国际市场大宗商品价格走势，及时预警应对苗头性、倾向性问题，增强调控能力。做好冬季天然气等保供稳价工作。积极扩大有效投资，带动相关产业稳定生产经营、稳定就业。三要加强市场监管和价格监测预警。严肃查处捏造散布虚假信息、操纵价格等违法行为。四要切实保障困难群众和重点群体基本生活。各地要按照社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时足额发放价格临时补贴。认真做好大中专院校、中小学等食堂肉食供应工作。

值得注意的是，9月4日召开的国务院常务会议指出，保持物价总体稳定，落实猪肉保供稳价措施，适时启动对困难群众的社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。近段时间，商务部、农业农村部、发改委等多个部门出台了一揽子举措。

(责编：邢郑、庄红韬)