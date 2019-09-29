原标题：城镇常住人口增至8.3亿人

新中国成立70年来，经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。城镇人口占全国总人口的比重从1949年末的10.64%上升至2018年末的59.58%。特别是党的十八大以来，户籍制度改革全面落地，农业转移人口市民化提速。截至2018年，大约有9000多万农业转移人口在城镇落户，城镇常住人口增加至8.3亿人。

改革开放前，我国绝大部分人口居住在农村，城镇化进程缓慢。1949年，我国城镇人口仅为5765万人，城镇化率为10.64%。改革开放40年间，我国的城镇化水平快速提升，成为中国发展中的一大奇迹。1978年至2018年，城镇常住人口从1.7亿人增加到8.3亿人，城镇化率从17.92%提升到59.58%，提高41.66个百分点。

(责编：邢郑、庄红韬)