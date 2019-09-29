扎实有力抓好生猪稳产保供工作

新华社郑州9月28日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华近日在山东、河北、河南等地实地督导生猪生产和供应保障工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，积极推动各项政策落地见效，加快稳定和恢复生猪生产，保障市场供应稳定。
黄淮海地区是我国生猪等畜禽主产区。胡春华先后到山东济南、聊城，河北邯郸、邢台，河南濮阳、安阳等地，调研生猪等畜禽生产和非洲猪瘟防控进展，现场察看畜禽屠宰、粪污处理、肉类储备及冷链运输情况。
胡春华指出，做好生猪稳产保供工作是当前一项重大而紧迫的任务。要扎实抓好生猪生产，尽快遏制下降趋势，尽早实现存栏量月度环比增长，确保明年元旦春节期间供应，力争明年基本恢复到正常水平。主产区要加快产能恢复进度，主销区要切实提高自给率，产销平衡区要确保自给自足。要增加猪肉替代品生产，扩大禽类和牛羊养殖规模。要提高猪肉市场调控保供能力，强化低收入群体保障。要加强防疫体系建设，落实好非洲猪瘟防控举措，加快补齐基层防疫队伍和设施装备短板。要大力推进畜禽生产绿色发展，强化粪污治理，促进养殖废弃物资源化利用。要加快肉品冷链物流体系建设，提高主产区屠宰加工产能，推动产销区顺畅对接。
《 人民日报 》（ 2019年09月29日 03 版）
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