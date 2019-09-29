做好“放管服” 江城有门路

今年以来，武汉“马上办、网上办、就近办、一次办”改革加码：再减申请材料280份，缩短审批时限122个工作日，精简办理环节206个。6月底开始，武汉新开办企业流程由4个压减为3个；企业开办办理时限减少至2个工作日，其中设立登记办理时限从原来的2.5个工作日压缩至1个工作日。

“营商环境是一个城市最核心的竞争力之一。”湖北省委副书记、武汉市委书记马国强表示，武汉要实现高质量发展，就必须切实推动“放管服”改革——放要放得开，管要管得住，服要服得优。

“今年，武钢仅增值税一项就预计减少税收3.36亿元，为公司全面转型升级提供了‘粮草’。”武钢副总经理何宇城介绍。

今年上半年，武汉市新增减税降费186.8亿元，其中民营企业减免税费达83.58亿元。

税费虽然在降低，纳税服务却在不断提档升级。如今，企业享受政策服务更方便了：填写增值税申报表，“轻松填”辅助软件来帮忙；会计4个小时才能搞定的企业所得税汇算清缴，智能填报系统10分钟搞定；小微企业不会优惠申报？电子税务局“一键即享”，自动减税。

对于落后产能、污染企业，武汉坚决“管到位”。连续4个月，武汉东西湖区处理80多家“散乱污”企业。“表面看，少了一些企业、一些税收，但环境改善，生态加分，总账、长远账一算，绝对值得。”东西湖区负责人表示。

对于违规市场主体，武汉坚决“管到底”。今年8月，武汉启动“2019网剑行动”，规范电子商务主体资格，严厉打击网上销售假冒伪劣产品、不安全食品及假药劣药，严厉打击不正当竞争行为，深入开展互联网广告整治工作，营造诚信的网络市场氛围。

法治是最好的营商环境。武汉出台《关于充分发挥政法职能作用依法保障和服务民营企业健康发展的实施意见》，推出服务民营企业健康发展的“25条举措”，为打造法治化、国际化、便利化的营商环境提供司法保障。

“沃尔玛山姆会员店选址武汉东湖高新区后，马上就有区里的商务部门人士专门为我们解决在建过程中遇到的难题，问题答复几乎都不过夜。”沃尔玛华北区公司事务总监移戈说。

武汉每月对各区和相关市直部门开展营商环境排名，一项一项拿出整改方案，一段时期解决一批问题，做到有所为。“但要让市场真正发挥决定性作用，就要求凡是市场能调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干，做到有所不为。”马国强表示。

6月底的武汉市委全会上，五提营商环境优化，力推政策措施进一步落实。半年来，武汉在全市掀起优化营商环境“大比武”，各区各部门纷纷想点子推实招。

“不是为了作秀，不是为了吸引眼球”，武汉始终强调，营商环境改善“要市民叫好、企业叫好才是真的好”。为此武汉开展多项活动，上半年，调研民营企业96次，收到反馈问题及建议104个，其中解决问题32件，正在解决的36件，同时积极采纳了相关建议。

《 人民日报 》（ 2019年09月28日 10 版）

(责编：邢郑、庄红韬)