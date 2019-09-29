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开创新时代商务高质量发展新局面

钟  山

2019年09月29日08:07  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平总书记指出，70年砥砺奋进，我们的国家发生了天翻地覆的变化。无论是在中华民族历史上，还是在世界历史上，这都是一部感天动地的奋斗史诗。在党中央坚强领导下，商务人守初心、担使命，一代接着一代干，谱写了商务事业发展的精彩华章。站在新起点，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勇于担当、敢于斗争，奋力开创商务高质量发展新局面。

　　70年商务事业成就辉煌

　　70年来，商务事业走过了不平凡的历程，经受风浪考验，不断探索、发展和完善，取得了令人瞩目的辉煌成就。从统购统销、指令性计划到放开搞活，从市场调节为辅到发挥市场决定性作用，流通日益活跃，消费不断扩大；从发展与经互会国家合作，到改革开放，兴办经济特区、加入世贸组织，再到共建“一带一路”、举办中国国际进口博览会，实现了向全方位开放的伟大转折。从新中国成立初期到2018年，社会消费品零售总额从不足300亿元增至近40万亿元；外贸总额从11亿美元增至4.6万亿美元；利用外资、对外投资从无到有、从小到大，分别达1383亿美元和1430亿美元，我国已成为全球第一贸易大国、第二商品消费大国和双向投资大国，经贸大国地位不断巩固。

　　党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，加大改革开放力度，商务事业取得新的重大成就，成为新时代党和国家事业历史性成就、历史性变革的重要组成部分。

　　——强大国内市场建设的步伐不断加快。市场优势日益显现，城乡流通网络更加完善，消费对经济发展的基础性作用进一步增强。消费规模快速扩大，2013年到2018年消费对经济增长贡献率从50%上升到76.2%，连续6年成为经济增长第一驱动力。消费结构持续优化，居民消费由“吃穿用”向“住行游”升级，服务消费比重明显提高，流通方式加快创新，新业态新模式不断涌现，网络零售规模跃居全球首位，占国内社会消费品零售总额比重约20%。商务扶贫成效显现，电商、家政、对外劳务、产业、边贸等5项扶贫举措全面开展，帮助农村和贫困地区群众扩大了就业，提高了收入，改善了生活。

　　——全方位对外开放的水平显著提升。开放布局更加优化，开放型经济新体制逐步健全，开放质量效益持续提高。市场准入不断放宽，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理模式，放开一般制造业，加快金融、电信、医疗、教育、养老等服务业开放。制度型开放力度加大，高标准建设自贸试验区，形成202项制度创新经验向全国复制推广，探索建设海南自由贸易港，推动国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地。国际竞争新优势加快培育，外贸“五个优化”“三项建设”成效明显，出台《外商投资法》，营商环境不断改善，鼓励更多有实力、信誉好的企业走出去，全球资源配置能力增强。

　　——参与全球经济治理的能力持续增强。坚持合作共赢，为建设开放型世界经济和构建人类命运共同体贡献了中国力量。共建“一带一路”走深走实，160多个国家（地区）与国际组织积极响应和参与，经贸等各领域合作积极开展，成为推动构建人类命运共同体的中国方案。首届中国国际进口博览会成功举办，主动向世界开放市场，为维护多边贸易体制、支持经济全球化搭建了国际公共平台，为推动我国经济高质量发展、满足人民美好生活需要打造了有效载体。多双边合作不断深化，提出世贸组织改革“三个基本原则”“五点主张”，与25个国家和地区达成17个自贸协定，提升双边经贸合作水平，在二十国集团、亚太经合组织、金砖等平台发出中国声音，推动经济全球化进程。

　　70年光辉历程经验宝贵

　　70年商务改革发展的实践，是不断解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实的过程，积累了宝贵经验、提供了深刻启示。

　　坚持加强党的全面领导。中国共产党领导是商务事业取得成功的根本保障。正是在党的坚强领导下，我们不断统一思想、把握机遇、扩大开放，推进理论和实践创新，确保商务改革发展始终保持正确方向。

　　坚持以人民为中心。满足人民美好生活需要是商务事业的出发点和落脚点。从广交会，到进博会；从国家级经开区，到自贸试验区和自由贸易港；从电商进农村，到步行街改造提升，都体现了商务为民的鲜明特点。

　　坚持对外开放基本国策。对外开放是我国经济社会发展的重要动力。我们坚持以开放促改革促发展促创新，主动防控风险，实现了扩大开放与独立自主的有机统一，促进了开放型经济快速发展，显著提升了我国综合国力。

　　坚持统筹国内国际两个大局。更好利用两个市场、两种资源贯穿商务改革发展的全过程。我们注重内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重，既挖掘自身潜力，又用好外部机遇，强化内外联动，维护和延长重要战略机遇期。

　　坚持中国与世界共同发展。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。我国积极参与和推动经济全球化，实现了持续稳定发展，成为世界经济的重要引擎。我们坚持开放共享、合作共赢，推动构建人类命运共同体。

　　奋力推进商务高质量发展

　　迈上新时代的长征路，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，推动商务高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

　　建设强大国内市场。发挥近14亿人口大市场的巨大优势，挖掘消费潜力，增强参与国际竞争的能力。提升城市消费。加快步行街改造提升，促进消费升级。优化便利店布局，鼓励品牌化、连锁化发展。扩大乡村消费。推动“工业品下乡、农产品进城”，畅通双向流通渠道。深入推进电商等5项商务扶贫举措，带动农村和贫困地区群众创业增收，提高消费能力。发展服务消费。优化文化、旅游、养老等服务供给，培育消费新增长点。

　　推进更高水平开放。更加注重规则等制度型开放，推动形成全面开放新格局。加大开放力度。放宽市场准入，在更多领域允许外资控股或独资经营。推进西部扩大开放，让沿边地区成为开放前沿。提高开放质量。切实赋予自贸试验区更大改革自主权，加快研究提出自由贸易港政策和制度体系，建设好国家级经开区，推进贸易投资高质量发展。注重开放安全。强化底线思维和风险防范意识，加强事中事后监管，健全开放型经济安全保障体系。

　　深化全球开放合作。坚持共商共建共享，扩大同各国利益交汇点，促进共同发展。推动共建“一带一路”高质量发展。落实第二届高峰论坛成果，深化经贸合作，做优做精重大项目，讲好中国故事，推动建设开放型世界经济。建好开放合作新平台。精心办好进博会，持续打造国际一流展会。扩大虹桥国际经济论坛影响力，办成世界级高水平论坛。积极参与全球经济治理。共同推动世贸组织改革，构建高标准自贸区网络，增强参与国际经贸规则制定的话语权。做好中美经贸摩擦应对，推动贸易投资自由化便利化和经济全球化。

　　70年砥砺前行，70年奋斗不息。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，我们将守初心、担使命，真抓实干、锐意进取，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。

　　（作者为商务部党组书记、部长）  


　　《 人民日报 》（ 2019年09月28日 14 版）

(责编：邢郑、庄红韬)
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