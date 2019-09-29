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奋力建设交通强国

中共交通运输部党组

2019年09月29日08:07  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，党中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。建设交通强国，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策，也是新时代做好交通工作的总抓手。我们要认真学习贯彻，奋力建设交通强国。

　　建设交通强国是人民所需、强国所需

　　建设交通强国，事关民生福祉增进，事关经济高质量发展，事关国家竞争力提升，意义十分重大。

　　我们深刻认识到，建设交通强国是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。随着社会主要矛盾发生变化，人民群众的出行模式和货物流通方式将发生深刻变化。多层次、多样化、个性化的出行需求和小批量、高价值、分散性、快速化的货运需求特征更加明显。加快建设交通强国，将极大增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　我们深刻认识到，建设交通强国是建设社会主义现代化强国的内在要求。交通现代化是一个国家现代化水平的重要标志。建设交通强国，是建设社会主义现代化强国的先行领域和战略支撑。加快建设交通强国，打造现代化综合交通体系，将为实施国家战略、推动经济发展、促进社会进步等提供坚强保障。

　　我们深刻认识到，建设交通强国是顺应世界交通发展大势的客观需要。当前，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，智能交通、绿色交通、共享交通等新技术新业态竞相涌现，成为各国培育交通发展新优势的重要发力点。加快建设交通强国，有利于抢抓世界科技革命机遇，推动我国交通综合实力进入世界前列。

　　我们深刻认识到，建设交通强国是推动交通运输高质量发展的内在需要。对标世界先进水平，我国交通运输存在的主要问题是发展不平衡不充分的问题。加快建设交通强国，有利于破解发展难题、深化供给侧结构性改革、推动行业高质量发展。

　　建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国

　　建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，就必须坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以人民为中心的发展思想，为全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦提供坚强支撑。

　　建设交通强国，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。党的十八大以来，习近平总书记多次对交通运输工作作出重要论述，为建设交通强国提供了根本遵循，必须长期坚持。我们要牢牢把握交通“先行官”定位，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。

　　建设交通强国，要深刻领会交通强国的基本内涵。交通强国的基本内涵是“人民满意、保障有力、世界前列”。“人民满意”，就是要建设人民满意交通，真正做到人民交通为人民、人民交通靠人民、人民交通由人民共享、人民交通让人民满意。“保障有力”，就是要为国家重大战略实施、现代化经济体系构建和社会主义现代化强国建设提供有力支撑。“世界前列”，就是要全面实现交通现代化，使交通综合实力进入世界前列。三者有机统一，是我们党的初心和使命在交通运输领域的具体体现。

　　建设交通强国，要分阶段实现基本目标。在2020年完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务的基础上，从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设。到2035年，基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成，人民满意度明显提高，支撑国家现代化建设能力显著增强。到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。基础设施规模质量、技术装备、科技创新能力、智能化与绿色化水平位居世界前列，交通安全水平、治理能力、文明程度、国际竞争力及影响力达到国际先进水平，全面服务和保障社会主义现代化强国建设，人民享有美好交通服务。

　　落实好交通强国建设重点任务，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务

　　《纲要》明确了交通强国建设的重点任务和保障措施，我们要认真抓好贯彻落实，努力打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务。

　　实现基础设施布局完善、立体互联。基础设施网络是交通强国建设的重要基础。要统筹铁路、公路、水运、民航、管道、邮政等基础设施规划建设，着力建设现代化高质量综合立体交通网络，构建便捷顺畅的城市（群）交通网，形成广覆盖的农村交通基础设施网，构筑多层级、一体化的综合交通枢纽体系，实现基础设施布局完善、立体互联。

　　实现交通装备先进适用、完备可控。交通运输装备体系是交通强国建设的关键环节。要加强科技研发，大力推广新能源、新材料、新技术，大力发展高效、安全、智能、绿色的新型交通装备，着力加强新型载运工具研发和特种装备研发、推进装备技术升级，全面提升交通装备现代化水平。

　　实现运输服务便捷舒适、经济高效。运输服务是交通运输供给的最终产品。要聚焦社会主要矛盾变化，大力提高服务品质，提升运输效率，增强运输经济性，着力推进出行服务快速化和便捷化、打造绿色高效的现代物流系统、加快新业态新模式发展。

　　实现科技创新富有活力、智慧引领。科技创新是建设交通强国的第一动力。要以科技研发为导向，以创新能力为基础，以制度环境为保障，以智慧交通为主攻方向，以信息化、标准化为重要支点，着力强化前沿关键科技研发，大力发展智慧交通，完善科技创新机制，全面支撑交通强国建设。

　　实现安全保障完善可靠、反应快速。安全是交通强国建设的基本前提。要贯彻落实总体国家安全观，牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，全力建设平安交通，着力提升本质安全水平、完善交通安全生产体系、强化交通应急救援能力，全面提升安全发展水平和保障国家安全能力。

　　实现绿色发展节约集约、低碳环保。绿色是交通强国建设的基本底色。要着力促进资源节约集约利用、强化节能减排和污染防治、强化交通生态环境保护修复、开展绿色出行行动，形成交通发展与资源环境承载力相匹配、与生态文明建设相互促进的良好局面。

　　实现开放合作面向全球、互利共赢。开放合作为交通强国建设开辟战略新空间。要在更大范围、更广领域、更高层次上深化交通开放合作，着力构建互联互通、面向全球的交通网络，形成基础设施互联互通、市场合作互利共赢、成果经验互鉴共享的交通开放新格局。

　　实现人才队伍精良专业、创新奉献。人才队伍是建设交通强国的重要资源。实现交通运输现代化，关键是要实现人的现代化。要着力培育高水平交通科技人才、打造素质优良的交通劳动者大军、建设高素质专业化交通干部队伍，为建设交通强国提供有力的人才保障。

　　实现治理体系完善、治理能力提升。现代治理体系是交通强国建设的制度保障。要加快建成政府、市场、社会等多方协作的现代治理体系，全面提升行业治理能力，着力深化行业改革、优化营商环境、扩大社会参与、培育交通文明，实现交通治理体系和治理能力现代化。

　　建设交通强国，我们必须坚持党的全面领导，坚定政治方向，建立统筹协调的交通强国建设实施工作机制。加强资金保障，完善政府主导、分级负责、多元筹资、风险可控的资金保障和运行管理体制。加强实施管理，促进政策协同，鼓励试点先行。

　　蓝图已经绘就，目标催人奋进，奋斗正当其时。我们要不忘初心、牢记使命，奋发图强、久久为功，决不辜负党和人民的信任与重托，奋力建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦当好先行！


　　《 人民日报 》（ 2019年09月28日 14 版）

(责编：邢郑、庄红韬)
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