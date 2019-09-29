建立公共财政是发展社会主义市场经济的必然要求，也是推动社会发展的有力工具。公共财政以满足社会公共需要为宗旨，提供私人难以通过市场配置获得的公共物品与公共服务。公共财政蕴含着公共理性，体现财政的公共性质及在实现公平正义、普惠社会公众方面的价值。建立公共财政，不仅要处理好政府和市场的关系，而且要处理好政府和社会的关系，夯实相应的社会基础。公共财政的社会基础主要指公共财政存在与运行的社会环境，包括社会的组成与结构、社会存在与运行的规则与方式、社会成员的文化与价值认同等。社会基础是公共财政有效运行的前提，直接影响公共财政的价值取向及其结构、效能和可持续性。公共财政模式的建立与目标的实现，必须与相应的社会基础相适应。

近年来，我国一方面通过优化财政支出结构、实行财政信息公开、强化社会监督等举措，推动社会建设，打造公众参与财政活动的平台，提高了公共财政的运行质量；另一方面积极推进社会治理改革，夯实公共财政的社会基础，公共财政建设取得了重要进展。同时应看到，公共财政建设是一个长期的制度建构过程，不可能一蹴而就。推进公共财政的社会基础建设，同样是一项需要进行长期努力才能较好解决的重要课题。事实上，现代政府社会管理的主要目的，就是培育合理的现代社会结构，建立公平公正的社会利益协调机制，化解社会矛盾冲突，维护社会秩序和稳定，从而构建经济、社会与自然协调发展的社会基础和环境，其中就包括公共财政得以建立和运行的社会基础。推进公共财政的社会基础建设，可以从以下两方面着力。

加强公共财政自身的基本制度建设，规范行政行为，为社会发展创造基本支撑条件。政府部门首先要努力加强自身建设，提升法治水平，加强对公共权力的约束，为经济社会发展创造适宜的环境。同时，要选择与现实社会相契合的组织路径和发展路径，以规范和优化社会秩序为目标，通过建立和完善社会福利系统、社会文化价值系统等经济社会发展的基本支撑条件，增强人们的社会认同，不断完善社会治理。在这一过程中，政府需要充分发挥动员与引领作用，切实开展以公平正义为核心的公共财政文化建设，努力调动各种社会力量共同参与社会发展基本支撑条件建设。

加强社会建设和社会治理，使之与公共财政发展目标相适应。一是进一步加大社会建设和社会治理的投入。推动公共资源社会投入配置重心下移，注重充实基层财政，有效提高基层政府管理和提供服务的能力，并把基层政府的工作重心转移到社会治理和公共服务上来。二是提高社会自我协调和自我管理能力。充分发挥社区自治组织、工青妇等人民团体、行业协会的作用，广泛动员各种社会力量参与社会管理和服务。在这个过程中，财政应合理运用收支政策工具，促进社会基础发育，提高社会自我协调和自我管理的能力，努力为公共财政有效运行打下坚实的社会基础。

（作者单位：扬州大学商学院）

《 人民日报 》（ 2019年09月28日 15 版）

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