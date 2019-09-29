70年 端稳了自己的饭碗

本报北京9月27日电 （记者王浩）27日，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举办新闻发布会。中央农村工作领导小组办公室主任、农业农村部部长韩长赋，国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富介绍全面建成小康社会、扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴的有关情况。

成功解决了近14亿人吃饭问题

把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，成功解决了近14亿人的吃饭问题。1949年我国粮食产量仅有2264亿斤，70年里先后迈过11个千亿斤台阶，现在已连续4年稳定在1.3万亿斤以上。全国粮食作物的平均单产提高到了374.7公斤，是新中国成立初期的5倍多。此外，“油瓶子”“菜篮子”“果盘子”供应充足，老百姓餐桌更加丰富。

“我们用9%的耕地养活了近20%的人口，这是世界农业史上的奇迹，也充分体现了中国特色社会主义制度的优越性。” 韩长赋说。

农业现代化实现质的飞跃。70年来，农业生产从人拉牛耕、肩扛手提升级到依靠农业机械、无人机等现代装备，农业生产方式发生革命性变化。截至目前，农业科技进步贡献率达到58.3%，旱涝保收、高产稳产的高标准农田达到6.4亿亩，粮食作物耕种收综合机械化率已经超过80%，良种实现全覆盖。

“三农”政策体系不断完善。改革开放以来，实行家庭联产承包责任制，建立农业补贴制度，第二轮土地承包到期后再延长30年，完善农村承包地“三权分置”办法，搭建起农业支持保护和农村改革发展稳定的制度框架，这些重要的制度性成果将长期起作用，也将长期坚持。

“土地是农业之本，也是农民的命根子。中国农村改革从土地制度改革开始，下个阶段深化农村改革将继续坚持处理好农民和土地关系这条主线。” 韩长赋说。

开启乡村振兴新篇章。两年来，乡村振兴全面启动，规划体系、政策体系不断完善，农村经济、政治、文化、社会、生态和党的建设在统筹推进。去年全国休闲农业和乡村旅游收入超过8000亿元，农产品网络销售额接近3000亿元。农村人居环境整治全面推开，开展了农村垃圾污水处理和厕所革命。

贫困县国内生产总值年均增速高出全国平均水平2个多百分点

“70年来，中国共产党带领全国各族人民自力更生、奋发图强、改革创新、接续努力，在人口最多的发展中国家消除农村绝对贫困，走出一条中国特色扶贫开发道路，创造中国历史上的减贫奇迹。”刘永富说。

党的十八大以来，全面打响脱贫攻坚战，明确脱贫攻坚目标任务，到2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困。确定精准扶贫精准脱贫的基本方略，出台一系列超常规政策举措，形成省市县乡村五级书记抓扶贫、全党合力促攻坚的局面。经过6年多不懈努力，脱贫攻坚取得决定性进展和重大历史性成就。

精准扶贫精准脱贫成效显著。“农村贫困人口大幅减少，即将消除农村绝对贫困。” 刘永富介绍，按照我国农村现行扶贫标准，2013—2018年，我国农村贫困人口累计减少8000多万人，每年减贫人数都保持在1200万以上，贫困发生率从10.2%下降到1.7%。832个贫困县，已脱贫摘帽436个。

贫困地区呈现出新的发展局面。“贫困地区以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，基础设施和公共服务投入大量增加，发展能力明显增强，特色优势产业迅速发展，生态环境显著改善，贫困群众生活质量稳步提升。”刘永富说。

一组数据印证了贫困地区的可喜变化。贫困县国内生产总值年均增速高出全国平均水平2个多百分点，贫困地区农村居民人均可支配收入年均增速高出全国农村平均水平2.3个百分点，发展差距逐步缩小。农村基层治理能力和管理水平明显提高，党群干群关系不断改善，党在农村的执政基础进一步巩固。

中国减贫加速了世界减贫进程。刘永富介绍，中国是最早实现联合国千年发展目标的发展中国家，有组织有计划大规模的扶贫开发，尤其是精准扶贫方略的实施，走出了中国特色扶贫开发道路，为全球减贫提供了中国智慧和中国方案。

“预计到今年底，全国95%左右现行标准的贫困人口将实现脱贫，90%以上的贫困县将实现摘帽，再经过2020年一年的努力，中华民族千百年来的绝对贫困问题将得到历史性解决。” 刘永富展望。

《 人民日报 》（ 2019年09月28日 10 版）

(责编：邢郑、庄红韬)