大力促进家庭农场和农民合作社高质量发展

本报石家庄9月27日电 促进家庭农场和农民合作社高质量发展工作推进会27日在河北省邢台市召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理批示要求，加大对家庭农场和农民合作社扶持力度，增强发展活力和服务带动能力，为加快农业农村现代化提供有力支撑。
胡春华指出，当前我国农业生产正在发生历史性变化，家庭农场和农民合作社引领现代农业发展的作用日益凸显。要将家庭农场作为现代农业的主要经营方式，鼓励不同地区、不同产业探索多种发展路径，提高现代化管理水平和经营效益。要坚持农民合作社合作经济组织属性不动摇，引导农民按照产业发展需要成立合作社，支持延伸产业链条，拓展服务领域，服务带动更多农户推进农村一二三产业融合发展。要加强对小农户扶持，增强其适应和接纳现代农业的能力。要鼓励龙头企业、农业科技服务公司为农户提供各类专业化服务。
会议还对村庄规划工作作出部署。胡春华强调，村庄规划是实施乡村振兴战略的基础性工作。要扎实做好市县级村庄空间布局规划，科学编制好“多规合一”的实用性村庄规划。要坚持一次规划、从容建设，尊重村庄建设规律和风俗习惯，引导农民逐步建设美丽宜居家园。
《 人民日报 》（ 2019年09月28日 04 版）
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