北京大兴国际机场为旅客提供便利通关服务

在北京大兴国际机场正式开通运营之际，记者从北京海关获悉，为了更好地提升旅客通关感受，海关对大兴国际机场入境旅客行李物品实现了监管前置，除少数重点旅客及行李需要进入重点查验区接受海关查验外，绝大多数入境旅客可以实现“无感通关”，即“免排队、免搬箱、免过机、零等待”。

结合首都和大兴国际机场空港特点，北京海关多管齐下推动海关监管通关业务改革，为出入境旅客提供最便利、最友好的通关服务。

创新监管旅客随身物品，出境实现“两关合一”，查验等待时间可缩短50%。大兴机场海关创新性地与安检部门共享查验现场，将行李物品海关监管嵌入安检过程，使海关检查与机场安检的两道“关卡”合二为一，旅客在出境时只需提交一次行李，只接受一次检查。

首次在全国机场海关配备新型高速CT检查设备，有效提升海关查验效率。这里配置的高速CT行李检查机传送速度达0.5米/秒，较0.28米/秒的普通CT机提速近一倍，可使旅客等待时间压缩一半。配置无感红外测温仪等国内一流的智能检疫查验设备，在不打扰旅客的情况下监测体温，仅需几秒钟即可获取并存储入境旅客的图像、通关时间、体表温度等，并将上述资料集中呈现在一个画面。这一技术已经达到世界领先水平。

货管系统集约统一，物流通关有了“大兴速度”。大兴国际机场海关货运监管运用统一的作业系统，对进出口货物实施“统一布控、统一查检、统一处置”，提高通关时效。通过全面推行进出口提前申报模式，将海关监管环节前推后移，使企业报关和货物运输同时进行，实现海关对物流的最小化干预甚至不干预，减少了货物在口岸滞留时间，压缩了通关成本。“北京大兴速度”将领跑北京口岸，成为航空口岸高效通关的标杆。

(责编：邢郑、庄红韬)