人民网>>财经

北京大兴国际机场为旅客提供便利通关服务

本报记者 杜海涛

2019年09月29日08:09  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在北京大兴国际机场正式开通运营之际，记者从北京海关获悉，为了更好地提升旅客通关感受，海关对大兴国际机场入境旅客行李物品实现了监管前置，除少数重点旅客及行李需要进入重点查验区接受海关查验外，绝大多数入境旅客可以实现“无感通关”，即“免排队、免搬箱、免过机、零等待”。

　　结合首都和大兴国际机场空港特点，北京海关多管齐下推动海关监管通关业务改革，为出入境旅客提供最便利、最友好的通关服务。

　　创新监管旅客随身物品，出境实现“两关合一”，查验等待时间可缩短50%。大兴机场海关创新性地与安检部门共享查验现场，将行李物品海关监管嵌入安检过程，使海关检查与机场安检的两道“关卡”合二为一，旅客在出境时只需提交一次行李，只接受一次检查。

　　首次在全国机场海关配备新型高速CT检查设备，有效提升海关查验效率。这里配置的高速CT行李检查机传送速度达0.5米/秒，较0.28米/秒的普通CT机提速近一倍，可使旅客等待时间压缩一半。配置无感红外测温仪等国内一流的智能检疫查验设备，在不打扰旅客的情况下监测体温，仅需几秒钟即可获取并存储入境旅客的图像、通关时间、体表温度等，并将上述资料集中呈现在一个画面。这一技术已经达到世界领先水平。

　　货管系统集约统一，物流通关有了“大兴速度”。大兴国际机场海关货运监管运用统一的作业系统，对进出口货物实施“统一布控、统一查检、统一处置”，提高通关时效。通过全面推行进出口提前申报模式，将海关监管环节前推后移，使企业报关和货物运输同时进行，实现海关对物流的最小化干预甚至不干预，减少了货物在口岸滞留时间，压缩了通关成本。“北京大兴速度”将领跑北京口岸，成为航空口岸高效通关的标杆。

(责编：邢郑、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved