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陕西渭南临渭区:多项政策并举 推动乡村振兴

2019年09月29日08:09  来源：人民网－人民日报海外版
 

 

　　近年来，陕西省渭南市临渭区认真贯彻落实乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展的思路，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以美丽临渭建设为总抓手，建园区、优环境、促改革，努力构建乡村振兴的新格局。

　　改善人居环境 发展乡村旅游产业

　　临渭区将农村人居环境整治三年行动计划作为实施乡村振兴战略的“当头炮”之一，投资5亿元完善农村基础设施、优化公共服务、全域治理农村环境，成立农村综合执法大队，集中力量开展综合整治，实施垃圾治理、污水处理、厕所革命和村容村貌提升，扎实推进农村人居环境改善，打造美丽宜居示范村53个，生态乡村80个，多个村荣获“省级乡村振兴示范村”称号，桥南镇天留村荣获“中国美丽休闲乡村”称号。

　　为了大力发展乡村旅游产业，临渭区通过“旅游＋民俗”“旅游＋农业”等思路，把乡村振兴和文化旅游有机地结合起来。牒吴村打造了一座集休闲观光、农耕体验、趣味游乐为一体的关中特色农耕文化园，蔺店镇蒲阳村被评为“陕西省乡村旅游示范村”，阳郭镇被授予“陕西省旅游特色名镇”称号。同时，临渭区强力推进东部军事博览园、南部南塬航天生态园、西部桃花源民俗文化园、北部渭南葡萄产业园和渭南花卉苗木基地的“四园一基地”建设，打造旅游新亮点，2018年接待游客1598万人次，被评为“全国休闲农业和乡村旅游示范区”“全省旅游示范试点区”。　

　　保障粮食生产 推进农业现代化

　　在实施乡村振兴战略中，临渭区全面落实粮食安全责任制，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，严守耕地红线，确保粮食产量年年稳中有增。

　　在保证粮食产能的基础上,临渭区还进一步加快农业农村现代化进程，促进农民持续增收。按照“培育龙头、示范带动，建设园区、打造品牌”的思路，以市场为导向，大力发展特色、高效、品牌的规模农业。目前全区种植葡萄26万亩、核桃21.5万亩、猕猴桃8.6万亩。积极培育新型农业经营主体，打响绿色有机品牌，高标准建设现代农业园区55家，培育龙头企业19家，农民专业合作社858家，家庭农场245家，实施临渭葡萄、猕猴桃、核桃品牌提升计划，“临渭葡萄”品牌价值达13.96亿元，荣获“2018年度中国最受欢迎的名优果品区域公共品牌十强”，主产区下邽镇被评为“全国产业百强镇”，同时荣获全省猕猴桃产业“东扩南移”先进单位，临渭区也荣获“中国葡萄之乡”的称号。

　　深化集体产权制度改革 发展新型集体经济

　　为进一步释放乡村发展活力，激活“人、地、钱”三要素，临渭区不断深化农村综合改革，按照“归属清晰、权责明晰”的思路，在全区283个行政村全面实施集体产权制度改革，所有村完成清产核资，36个村实现了股权量化，31个村成立了股份经济合作社；15个“三变”改革试点村全面完成改革工作。积极探索宅基地改革，在下邽镇柳园村、崇凝镇永庆寺村、申田村开展“房地一体”农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证试点，完成权籍调查2000余宗。在进一步深化农村集体产权制度改革的基础上，临渭区发展新型集体经济，开展乡村振兴示范村镇创建工作，打造1个示范镇、20个示范村；编制村庄空间布局规划，加快不动产登记调查工作，推进中心村试点建设。稳步推进搬迁户旧宅基地腾退复垦，提高土地利用率。完成第三次国土调查。推进土地所有权、承包权、经营权“三权分置”工作，推行两权抵押贷款，积极培育家庭农场、职业农民等新型经营主体，激发农业发展活力，促进农民普遍增收。

　　数据来源：中共渭南市临渭区委宣传部

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(责编：邢郑、庄红韬)
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