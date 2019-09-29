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纵贯南北的能源运输大通道浩吉铁路开通运营

訾谦

2019年09月29日08:16  来源：光明日报
 
原标题：纵贯南北的能源运输大通道浩吉铁路开通运营

　　9月28日，首列满载煤炭的列车从浩吉铁路的起点浩勒报吉南站发车。新华社发（唐振江摄）

　　9月28日，世界上一次性建成并开通运营里程最长的重载铁路——浩勒报吉至吉安铁路（以下简称浩吉铁路，即原蒙西至华中地区铁路）开通运营，中国铁路版图新增一条纵贯南北的能源运输大通道。

　　据悉，浩吉铁路全长1813.5公里，北起内蒙古鄂尔多斯市境内的浩勒报吉南站，途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西七省区，终到京九铁路吉安站。线路为国铁Ⅰ级电气化铁路，其中陶利庙南至坪田段为双线铁路，其余为单线铁路，预留双线条件。开通初期开办车站77座，设计时速120公里，规划年运输能力2亿吨以上。

　　浩吉铁路一次跨越长江、两次跨越黄河，由北向南先后穿越毛乌素沙漠、陕北黄土高原、吕梁山脉、中条山脉、秦岭山脉、江汉平原、洞庭湖平原和赣西丘陵等地域，地质条件十分复杂。正线有大中桥770座共381公里，其中长度5公里以上的特大桥有10座，隧道229座共468.5公里，其中长度10公里以上的隧道10座，桥隧比约46.9%。自2015年6月开工建设以来，铁路建设者在建设管理、工程技术、质量安全、合同投资等方面大力开展创新与实践，努力建成“精品、智能、绿色、人文”工程。浩吉铁路建设过程中，共创新施工工法119项，取得专利165项，荣获科技奖60项，科研立项85项；研发使用世界首台大断面异形土压平衡盾构机，在三门峡黄河公铁两用大桥、洞庭湖特大桥上创新应用多项桥梁技术，彰显了我国铁路建设自主创新综合实力。

　　据统计，浩吉铁路同步建成集疏运项目共计21个，开通运营后，可以衔接沿线各地的多条煤炭集疏运线路，并实现铁水联运功能。浩吉铁路运用智能综合调度、智能牵引供电、基础设施智能运维、融合北斗的工务基础设施监测、智能大脑平台、综合安全大数据等多项技术，标志着我国货运铁路综合智能化关键技术取得新突破。

　　此外，浩吉铁路还开创了铁路领域发展混合所有制经济的新模式。2012年，由原铁道部和地方政府牵头主导，16家企业作为项目出资人，成立了全国最大的混合所有制合资铁路公司，目前股东单位增加至21家。公司成立后，通过构建现代企业制度，实行股份制公司治理，依法有序开展了浩吉铁路项目规划、资金筹措、建设组织、生产经营及资产保值增值等各项工作，确保了工程建设科学有序推进。该线路开通后，将采取“自主经营、委托运输、集中调度、综合维修”的运营管理新模式。

　　浩吉铁路连接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与鄂湘赣等华中地区，是国家“十二五”规划和《中长期铁路网规划》的重大项目，也是“北煤南运”国家战略运输通道、我国综合交通运输体系的重要组成部分。

　　 （本报记者 訾谦）

(责编：杨曦、庄红韬)
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