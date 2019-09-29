我国前8月服务出口增速进一步提高 总额同比增长3%

央视网消息： 商务部昨天（28日）发布1-8月我国服务贸易数据，我国服务出口增速进一步提高，服务贸易逆差减小，知识密集型服务贸易表现突出。
数据显示，1-8月，我国服务贸易总额达到35720.8亿元人民币，同比增长3%。其中，出口12645.6亿元，增长9.7%；进口23075.2亿元，下降0.3%。
服务出口增速进一步提高。8月当月服务出口增长11.5%，快于前7个月增长水平，带动1-8月服务出口增长进一步加速，显示我服务出口竞争力持续提升。
服务贸易逆差减小。1-8月，我国服务出口增速高于进口增速10个百分点，服务贸易逆差下降10.1%，降幅比前7个月进一步增大。逆差规模下降至10429.6亿元，比上年同期减少1174.7亿元。
知识密集型服务贸易表现突出。1-8月，我国知识密集型服务进出口达到12141.7亿元，增长10.6%，高于服务进出口整体增速7.6个百分点。
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