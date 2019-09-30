我国出境旅游人数和境外旅游支出居世界第一位

原标题：我国出境旅游人数和 境外旅游支出居世界第一位

随着我国经济持续平稳发展和居民收入水平稳步提高，城乡居民的消费结构发生深刻变化，消费热点由实物商品消费向旅游、文化、教育、健康、养老等服务消费转变。其中，出境旅游人数和境外旅游支出居世界第一位。

我国出境旅游人数稳居世界第一位。1995至2017年，我国出境旅游人数由0.05亿人次增至1.43亿人次，年均增长17%。我国出境旅游人数居世界位次不断提升，1995年居世界第十七位，2013年首次跃居世界第一位，2014至2017年稳居世界第一位，是全球最大的出境游市场。

我国出境旅游支出跃居世界第一位。1995至2017年，随着人民生活水平改善，我国出境旅游支出也大幅提高。1995年我国出境旅游支出居世界第二十五位，2013年居世界第二位，2014至2016年稳居世界第一位。2017年，我国出境旅游支出额为2577亿美元，比1995年的37亿美元增加了2540亿美元，增长68.6倍，居世界第一位，比1995年提高二十四位。

(责编：邢郑、庄红韬)