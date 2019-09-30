完善体制机制促进消费提质扩容

在稳增长过程中，促进消费提质扩容无疑是重要抓手之一。加大力度做好“六稳”工作，实现国民经济良性循环，须着力促进消费提质扩容。
无论是统计局公布的消费者信心指数，还是央行调查的“更多消费”占比数据，都处于近些年来的高位，而这同电商促销节的热闹等现象互相印证，中国消费有巨大潜力可挖。
中央对促进消费工作高度重视，将“满足人民群众对美好生活的需要”提升至前所未有的高度，并提出了“完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用”的任务。从发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，到建立完善促进消费体制机制部际联席会议制度，再到《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》和《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等文件的发布，促进消费提质扩容的重要性不言而喻。
从这些文件和举措可以看出，这一轮促消费与以往着重从需求端发力、通过财政补贴等方式激发消费潜力不同，更多强调从供给侧出发，通过完善体制机制、改善消费环境，进而实现消费提质扩容、释放潜力。这符合“多用改革办法扩大消费”的政策导向。
从政策重点来看，大致包括以下几个方面：一是促进消费更新升级。尽管经济面临下行压力，但消费升级的逻辑并未改变，包括恩格尔系数持续下降，乡村消费、网络消费、服务消费增速加快等。因此应积极推动农村消费提质升级，推动汽车、家电、电子消费品以旧换新等。二是促进汽车消费。随着此前购置税优惠的透支效应逐渐显现，汽车消费面临压力。下一阶段可以探索推行逐步放宽或取消限购，以及对购置新能源汽车给予积极支持等措施。三是鼓励绿色消费，包括支持居民购买节能家电等。四是支持服务消费，包括出台实施养老、家政服务、婴幼儿照护服务等政策措施，进一步激发服务消费的潜力。
除此之外，两个方面的配套工作也很重要。一是稳定房地产市场。通过房地产调控稳定市场预期，减少对消费的挤压作用。二是做好稳就业工作。就业是民生之本，稳就业是“六稳”工作之首，只有维持就业稳定，才能产生可靠的收入来源，进而让百姓有动力去消费。
促进消费提质扩容，是经济平稳健康发展的重要保障，也是实现高质量发展的必然要求，是建设现代化经济体系的应有之义，也是践行以人民为中心发展理念的重要手段。在纷繁复杂的国内外环境下，我们需要通过完善体制机制，促进消费提质扩容，进而以消费的基础性作用来对冲经济的下行压力，以强大国内市场的深度来消化吸收外部的不确定性。
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