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力促乡村双创企业 借助资本市场快速发展

2019年09月30日08:07  来源：经济参考报
 
原标题：力促乡村双创企业 借助资本市场快速发展

　　农业农村部日前在其官网发布了对十三届全国人大二次会议第6307号建议的答复。答复表示，支持符合条件的乡村创新创业企业登陆资本市场。答复指出，2019年1月，人民银行会同农业农村部等部门联合印发了《关于金融服务乡村振兴的指导意见》，提出支持符合条件的涉农企业在主板、中小板、创业板上市；鼓励中介机构适当降低对涉农企业上市和再融资的中介费用；在门槛不降低的前提下，继续对国家级贫困地区的企业首次公开募股等开辟绿色通道。

　　网民认为，当前资本市场支持创新创业的政策体系不断完善，支持力度不断加强，为我国创新创业企业的发展壮大创造了良好的资本环境。

　　网民“陈东民”说，支持符合条件的乡村创新创业企业上市，是解决“三农”问题，促进乡村企业发展的重要政策。通过上市，可以让这些乡村创新创业企业融到宝贵的资本，提高公司知名度，促进企业做大做强。

　　网民“程风”说，监管部门高度重视并大力支持涉农企业在多层次资本市场融资。

　　据了解，经过多年的发展，资本市场支农的效应已逐步显现，在拓展企业直接融资渠道、推动规范运作、增强金融服务的普惠性、支持大众创业万众创新等方面发挥了积极作用。如新三板市场已成为多层次资本市场服务“三农”的重要平台之一。

　　网民“张军”说，创新型企业境内上市，有助于资本市场稳定发展，有助于金融支持实体与金融去杠杆，有助于吸引外资、推动资本市场对外开放。在资本市场引入更多的创新型企业，有助于降低整体市场对经济周期的敏感性，能够吸引更多的外资配置资金进入。通过支持新模式、新技术、新业态的创新型企业上市，不仅有利于多层次资本市场的完善和建设，而且通过资本市场的动力引擎作用，加速推进中国经济结构的优化升级。

　　（记者 单纯刚 整理）

(责编：邢郑、庄红韬)
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