我国对外贸易规模居全球第一

9月29日，在庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻发布会上，商务部部长钟山表示，1950年我国进出口总额只有11.3亿美元，规模非常小，到2018年达到了4.6万亿美元，成为全球第一贸易大国。同时，贸易结构不断优化，机电产品、高新技术产品成为出口主体，民营企业成为对外贸易主力军。对于接下来的稳外贸重点，钟山透露，将在政策落实、优化市场布局、高质量发展等方面下功夫，还将积极地扩大进口，大力发展服务贸易，培育外贸竞争新优势。
“我国外贸在突破封锁中艰难起步，1957年我们国家创办了广交会，打开了通向世界的窗口。改革开放后，特别是加入世界贸易组织以来，外贸持续快速发展。”钟山说，目前，我国进出口更加协调，货物贸易和服务贸易也更加协调，每年进口超过2万亿美元。外贸在促进增长、扩大就业、提高人民生活水平等方面发挥了重要作用，直接或间接带动就业1.8亿人以上。
钟山指出，今年以来，我国外贸面临前所未有的挑战，这个挑战既有外部的，也有内部的。稳外贸是我们国家“六稳”的重要内容。商务部按照党中央、国务院的部署，采取了多种措施，全力以赴稳外贸，推进外贸高质量发展，取得了积极成效。
数据显示，今年前8个月，进出口20.1万亿元，增长了3.6%。从全球看，中国的出口增速高于全球主要经济体整体水平。外贸规模实现了稳中有进。外贸新业态也快速发展，跨境电商零售进出口增长了20%，市场采购贸易方式出口增长了11.2%。
对于接下来的稳外贸发力点，钟山表示，下一步，将抓好三个方面的工作：一是在政策落实上下功夫，推动稳外贸政策尽快落地、早见成效。二是在优化市场布局上下功夫。以共建“一带一路”为重点，鼓励企业开拓新兴市场，完善国际营销网络。三是在高质量发展上下功夫，强化科技创新、制度创新、模式创新和业态创新，做强一般贸易，提升加工贸易，发展其他贸易。同时，积极地扩大进口，大力发展服务贸易，培育外贸竞争新优势。
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