人民网>>财经

我国对外贸易规模居全球第一

记者 王文博 北京报道

2019年09月30日08:08  来源：经济参考报
 
原标题：我国对外贸易规模居全球第一

　　9月29日，在庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻发布会上，商务部部长钟山表示，1950年我国进出口总额只有11.3亿美元，规模非常小，到2018年达到了4.6万亿美元，成为全球第一贸易大国。同时，贸易结构不断优化，机电产品、高新技术产品成为出口主体，民营企业成为对外贸易主力军。对于接下来的稳外贸重点，钟山透露，将在政策落实、优化市场布局、高质量发展等方面下功夫，还将积极地扩大进口，大力发展服务贸易，培育外贸竞争新优势。

　　“我国外贸在突破封锁中艰难起步，1957年我们国家创办了广交会，打开了通向世界的窗口。改革开放后，特别是加入世界贸易组织以来，外贸持续快速发展。”钟山说，目前，我国进出口更加协调，货物贸易和服务贸易也更加协调，每年进口超过2万亿美元。外贸在促进增长、扩大就业、提高人民生活水平等方面发挥了重要作用，直接或间接带动就业1.8亿人以上。

　　钟山指出，今年以来，我国外贸面临前所未有的挑战，这个挑战既有外部的，也有内部的。稳外贸是我们国家“六稳”的重要内容。商务部按照党中央、国务院的部署，采取了多种措施，全力以赴稳外贸，推进外贸高质量发展，取得了积极成效。

　　数据显示，今年前8个月，进出口20.1万亿元，增长了3.6%。从全球看，中国的出口增速高于全球主要经济体整体水平。外贸规模实现了稳中有进。外贸新业态也快速发展，跨境电商零售进出口增长了20%，市场采购贸易方式出口增长了11.2%。

　　对于接下来的稳外贸发力点，钟山表示，下一步，将抓好三个方面的工作：一是在政策落实上下功夫，推动稳外贸政策尽快落地、早见成效。二是在优化市场布局上下功夫。以共建“一带一路”为重点，鼓励企业开拓新兴市场，完善国际营销网络。三是在高质量发展上下功夫，强化科技创新、制度创新、模式创新和业态创新，做强一般贸易，提升加工贸易，发展其他贸易。同时，积极地扩大进口，大力发展服务贸易，培育外贸竞争新优势。

(责编：邢郑、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved