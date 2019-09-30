经贸大国地位日益巩固

本报北京9月29日电 （记者罗珊珊）29日，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举办新闻发布会。商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明介绍了“推动更高水平开放，促进商务高质量发展”有关情况，并答记者问。

“70年来，我国发生了翻天覆地的变化，商务事业也取得了辉煌成就。特别是党的十八大以来，我国经贸大国的地位进一步巩固，商务高质量发展稳步推进，为经济社会发展作出了重要贡献。”钟山表示。

这主要体现有五个方面——

消费水平大幅提升。经过70年发展，我国商品服务供给日益丰富，消费规模不断扩大，社会消费品零售总额从1952年的277亿元，增长到2018年的38万亿人民币，我国已成为全球第二大消费市场。

对外贸易居全球第一。我国进出口总额从1950年的11.3亿美元发展到2018年的4.6万亿美元，成为全球第一贸易大国。同时，贸易结构不断优化，机电产品、高新技术产品成为出口主体，民营企业成为对外贸易主力军。

吸收外资进入世界前列。从经济特区、开发区到自贸试验区、自由贸易港，从正面清单到负面清单管理，从“外资三法”到《外商投资法》，我国开放的大门越开越大，营商环境越来越好，中国成为外商投资的热土。利用外资规模不断扩大，2018年我国吸收外资1383亿美元，居全球第二位。

对外投资合作后来居上。2018年对外直接投资达1430亿美元，居世界第二位。到去年底，我国对外投资存量接近2万亿美元，境外中资企业有4.3万家。

参与全球经济治理能力不断增强。共建“一带一路”倡议，得到了160多个国家和国际组织的积极响应，也得到了国际社会的高度评价。我国支持多边贸易体制，推动世界贸易组织改革。我国签署了17个自贸协定，在二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等平台发出中国声音，提出中国主张，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。

钟山说，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长3.6%。下一步要在稳外贸政策落实上下功夫，在高质量发展上下功夫，强化科技创新、制度创新、模式创新和业态创新，做强一般贸易，提升加工贸易，发展其他贸易。同时，积极扩大进口，大力发展服务贸易，培育外贸竞争新优势。

关于共建“一带一路”倡议，钱克明介绍，这几年中国与“一带一路”沿线国家的贸易额占整个对外贸易的比重不断上升，质量也在提升。中国已与37个国家建立双边投资合作工作组，与5个国家建立贸易畅通工作组，与19个国家建立电子商务工作机制，与14个国家签署了第三方市场的合作协议。

王受文表示，今年上半年，中国经济发展的增速达到了6.3%，国内消费贡献了60%，这说明中国有巨大的市场，这对外资非常有吸引力。在自贸试验区建设方面，今年1—7月，前期设立的12个自贸试验区以不到全国国土4‰的面积，吸引了占全国14%的外资，占全国13%的进出口。从试点布局看，目前自贸试验区的布局已经涵盖中国的东西南北中，服务于“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等国家战略，同时也服务于中部崛起、西部开发和东北振兴等战略。从试点任务看，自贸试验区形成了200多项可复制、可推广的经验，在全国其他地方进行复制推广。

《 人民日报 》（ 2019年09月30日 17 版）

(责编：邢郑、庄红韬)