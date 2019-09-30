本报电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月28日，世界上一次性建成并开通运营里程最长的重载铁路——浩勒报吉至吉安铁路开通运营，中国铁路版图新增一条纵贯南北的能源运输大通道。

浩吉铁路全长1813.5公里。

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