【壮丽70年·奋斗新时代——新中国峥嵘岁月】
1927年，国外某桥梁专家在南京实地勘察后，留下一句话：在南京造桥，不可能。然而，1968年，就是在这个“不可能”的地方，一座用我国自己研制的特种钢材建造的大桥，建成通车了。
南京长江大桥的建设经历了10年时间。1958年11月，南京长江大桥建设委员会成立。1960年1月，大桥主体工程江心桥墩正式开工。工程技术人员潜入水下60多米，进行水下电焊和水下切割。到1966年4月，江中9个桥墩已全部造出水面。在“文化大革命”动乱最严重的时候，大桥的建设仍加紧进行。1968年，大桥建设速度明显加快，建设者们全力以赴，全市人民也热情援助。
当年的施工队长宋培起说：“许多人也许不知道大桥工人的辛苦。冬天，在空旷的江面上，寒风凛冽，手摸钢铁能粘掉一层皮，一天下来，常常手指都无法伸展。夏天，混凝工人仍必须每天闷在严密的模型板和钢盘中间，连续工作七八个小时，模板里面不通风，温度要比外面高出10摄氏度。一天下来，他们的衣服上就结了厚厚的一层盐霜……”大桥建设者们大兴勤俭节约之风，划线工“量体裁衣”，节约钢材；钢筋工精打细算，不浪费一根钢筋；电焊工连用剩下的一寸长的焊头也舍不得丢掉。
经过建设者和南京人民的共同努力，1968年9月30日，南京长江大桥铁路桥建成通车，同年12月29日，公路桥建成通车。
南京长江大桥公路桥长4588米，铁路桥长6772米，是当时中国最大、桥梁技术最复杂的铁路、公路两用桥。建桥过程中，工程技术人员所创造的大量新工艺、新技术达到了当时世界的先进水平。
（新华社北京9月29日电）
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