高水平开放高质量发展

9月29日，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心在北京梅地亚中心举行发布会，商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明介绍“推动更高水平开放，促进商务高质量发展”有关情况并答记者问。
消费大幅提升 外贸全球第一
“70年来，我们国家发生了翻天覆地的变化，商务事业也取得了辉煌成就。”钟山指出，特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经贸大国地位进一步巩固，商务高质量发展稳步推进，为经济社会发展作出了重要贡献。
新中国成立之初，我国物资严重短缺，经过近70年的发展，社会消费品零售总额从1952年的277亿元，增长到2018年的38万亿元，我国已经成为全球第二大消费市场。消费连续5年成为我国经济增长的第一拉动力，对经济发展的基础性作用不断增强。
“我国外贸在突破封锁中艰难起步，1957年我们国家创办了广交会，打开了通向世界的窗口。改革开放后，特别是加入世界贸易组织以来，外贸持续快速发展。”钟山表示，外贸在促进增长、扩大就业、提高人民生活水平等方面发挥了重要作用，直接或间接带动就业1.8亿人以上。
今年前8个月，我国进出口20.1万亿元，增长了3.6%。从全球看，中国的出口增速高于全球主要经济体整体水平。
吸引外资的热土 对外投资遍全球
从经济特区、开发区到自贸试验区、自由贸易港，从正面清单到负面清单管理，从“外资三法”到《外商投资法》，中国正成为外商投资的热土。
数据显示，我国利用外资的规模不断扩大，2018年我国吸收外资1383亿美元，居全球第二位。到去年年底，累计利用外资2.1万亿美元，外资企业96万家。外资企业在激发创新活力、带动产业升级等方面发挥了重要作用。
中国对外投资合作从无到有、从小到大。从“走出去”战略，到共建“一带一路”，越来越多的中国企业到国外投资建厂、兴办实业，他们的身影遍布世界各地。2018年对外直接投资达1430亿美元，居世界第二位。到去年年底，中国对外投资的存量接近2万亿美元，在境外的中资企业有4.3万家。
中国日益走近世界舞台中央
“我们秉持共商共建共享的全球治理观，推动全球开放合作、互利共赢，我国国际地位、国际影响力不断提升，日益走近世界舞台中央。”钟山指出。
共建“一带一路”倡议，得到了160多个国家和国际组织的积极响应，也得到了国际社会的高度评价。中国支持多边贸易体制，推动世界贸易组织改革；签署了17个自贸协定，在二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等平台发出中国的声音，提出中国的主张，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体；成立亚投行，成功举办中国国际进口博览会，为全球提供更多国际公共产品。
“70年的艰苦奋斗，70年的巨大成就，为我们打下了坚实的基础，积累了宝贵经验。进入新时代，面对世界百年未有之大变局，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，建设强大国内市场，推动更高水平对外开放，奋力开创商务高质量发展新局面。”钟山强调。
（本报记者 张翼）
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