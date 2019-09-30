原标题：以新型智库效能助推长三角高质量一体化

日前，中共中央政治局召开会议，审议通过了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。截至2018年年底，长三角三省一市GDP总量占全国23.49%，人口占全国总人口约16.14%，城市群辐射带动作用明显。但也需看到，和京津冀、粤港澳大湾区等城市群不同，长三角面积大、人口多、区域发展不平衡，要紧扣“一体化”和“高质量”，树立“一盘棋”思想，以软实力提升助推高质量一体化发展。在此过程中，新型智库重要作用不容忽视，可以在增强智库意识、加强智库合作、优化智库产出等方面予以着力。

下好“先手棋”，推进长三角一体化治理能力现代化

党的十八大以来，习近平总书记从推动科学决策、民主决策，推进国家治理体系和治理能力现代化，增强国家软实力的战略高度，要求切实抓好中国特色新型智库建设。长三角区域经济活力强、开放程度高、创新能力强，在全国经济中具有举足轻重的地位。尽管如此，仍面临着区域内人才、科技、资本等要素流动不顺畅，协同创新、信息合作不够等问题，急需发挥新型智库作用，做好提前谋划，助推长三角区域一体化向更高质量发展。

加强高端智库培育。从目前来看，长三角地区只有复旦大学中国研究院和上海社会科学院两家智库入围国家首批高端智库。从数量来看，同长三角区域经济社会发展水平并不相称。对此，要转变思路、整合力量，围绕破解改革发展稳定难题和长三角高质量一体化发展难题，加强高端智库的建设与培育。建议依托政府发展研究中心、党校行政学院、社会科学院、高校、社会智库等，聚焦创新引领、科技合作、人才培养等区域内发展重大议题，产出更多务实管用的成果，提升城市群的整体竞争力。

提炼具有前瞻性、针对性、储备性的议题。调研发现，长三角城市治理能力呈现梯队特征，杭州、上海等城市治理现代化水平相对较高，台州、安庆等城市治理水平还有提升空间。面对区域治理水平差异，新型智库要发挥优势，拿出契合实际、适度超前、针对性强的研究成果，推进长三角区域高质量一体化发展。尤其是党政智库、高校智库、媒体智库等要充分发挥议题设置功能，从现实中找问题，从实践中找方案，从创新中找突破。

注重政策分析人才的培养。调研发现，长三角三省一市在智库意识、智库人才培养等方面各有差异，上海在人才的聚集效应上处于领先优势；浙江、江苏、安徽还需对标国家高端智库人才培养模式，打造结构合理的领军人才、专业人才、服务人才高素质队伍。建议利用长三角交通便利的区位优势，形成科学合理的人才流动机制；同时，探索人才激励机制，打造在区域内甚至全国有影响力的智库领军人才队伍。此外，可发挥“旋转门”机制作用，力争形成一批有影响力的高端智库和多个有解决实际问题能力的专业智库。

盘活存量资源，织密长三角一体化智库合作网络

2018年以来，长三角一体化按下了“快进键”，特别是在首届中国国际进口贸易博览会开幕式上，习近平总书记宣布支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。自此，长三角地区交通、信息、产业、环保、公共服务等加快融合发展、互联互通。然而，在不断加强融合的过程中，部分领域出现理论滞后于现实、政策滞后于实践现象，区域内尚未形成“定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理”的新型智库体系，尚未有效发挥新型智库体系对政策的支撑作用。改革发展任务越是艰巨繁重，越需要强大的智力支持。面对全面深化改革过程中啃剩下的“硬骨头”，各省市应持续发挥智库合力，集体攻关。

探索建立长三角智库联盟。习近平总书记在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式重要讲话中提出，要搭建合作平台，开辟合作渠道，需要“发挥智库作用，建设好智库联盟和合作网络”。这对实现长三角区域一体化有很大指导意义。日前，复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学在教育、科技方面进行了智库合作，但是机制化、全面深度的合作效应还有待进一步发挥。此外，江苏、浙江形成了一定规模的省内智库联盟，长三角区域也有部分行业智库联盟成立，比如长三角党校（行政学院）智库联盟、长江经济带智库合作联盟。但总的来看，能够有效盘活目前长三角智库存量资源，有影响力并设有常态化机制的专业化智库联盟还不多见。助推长三角高质量一体化发展，迫切需要智库间共研共议、共商共建，各展所长、发挥合力。可以依托长江三角洲城市经济协调会或长三角区域合作办公室、政府发展研究中心等，设立长三角智库联盟办公室，创新体制机制、构建可操作的合作模式，实现三省一市资源共享、课题分工合作。通过设立发展基金的方式，定期发布长三角深度合作发展课题，以招标投标竞标等方式，鼓励新型智库开展合作，产出更多靠谱管用的一揽子方案。

建立专业智库联系机制。当前，三省一市搭建智库联盟，需要建立更多常态化的联系机制。上海可以利用智库层级高、领军专家多的优势，进一步整合浙苏皖地区同类智库，扩大影响力；江苏可以利用高校多、专家资源丰富、智库联盟起步早的优势，加强和长三角其他区域智库合作；浙江可以在本省新型智库和推进长三角一体化发展智库支持单位的基础上，向外扩容，构建横向智库合作机制；安徽可以充分发挥科教资源优势，着力在科技智库方面整合力量，为长三角科技创新献智献策。可以借鉴“一带一路”智库合作联盟、中国自由贸易试验区智库联盟、中国宏观经济智库联盟等经验模式，打造长三角区域一体化发展智库联盟，实现跨区域、跨行业、跨单位合作，助推长三角一体化深化发展。

健全智库制度保障与评价体系，以优质产出助推区域发展

长三角区域一体化发展上升为国家战略，打造“一极三区一高地”，中央寄予了更大期待：通过一体化发展，成为全国经济发展强劲活跃的增长极；成为全国经济高质量发展的样板区，率先基本实现现代化的引领区，以及区域一体化发展的示范区；成为新时代改革开放的新高地。实现上述目标，需要切实破除思想固化藩篱，从根子上解决好体制机制不畅通等问题。

健全智库制度保障体系。加强长三角地区信息互通机制，除信息公开条例要求的内容外，三省一市应该加强交通、教育、科技、医疗等数据共享，共同建立长三角地区科研数据库和成果库，确保长三角一体化研究效率。进一步完善重大决策意见征集制度，对于事关一体化发展的举措要向三省一市公开，通过举行听证会、座谈会、论证会等形式，广泛听取智库专家和群众意见，增加公众参与度与智库支撑度，实现决策的科学化民主化。发挥智库作用，建立政府购买决策咨询制度和政策评估制度。对于重大项目、区域合作项目，在决策出台前要进行专家论证，对社会稳定、环境保护等方面的风险进行评估。比如长三角科技合作、交通合作、港口合作等项目，需要仔细论证，力争项目上马科学、运行高效，符合公众利益。发挥智库成果权威性作用，引导舆论走向。充分发挥新型智库在阐释党的理论、解读公共政策、引导社会热点等方面作用，回应社会关切，凝聚思想共识。

健全智库的考核管理机制。当前，长三角智库在咨政建言作用方面还需持续发力，可以借鉴《国家高端智库建设试点工作方案》《国家高端智库管理办法》《国家高端智库专项经费管理办法》精神，创新智库考核管理机制。首先，创新人才评价的考核激励机制。智库助力长三角一体化发展，归根结底是人才支撑，要充分调动人才参与智库建设的积极性，从职称评定、收入分配、职务晋升等方面向智库人才倾斜。其次，要加强对智库产品的考评。对政策建言、媒体发声、社会服务等方面予以考评，通过良好评价机制建设，产出更多精品，更好服务社会。

（作者：焦德武，系安徽省社会科学院副研究员，光明日报光明智库副研究员）

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