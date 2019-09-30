原标题：专家研讨：建构更加美好的生活方式

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为丰富我国生活方式与美好生活建构研究，搭建生活方式研究发展的学术交流平台，哈尔滨工程大学人文社会科学学院、黑龙江省社会科学院社会学研究所近日联合举办了“生活方式与美好生活建构”国际研讨会。针对“新技术与生活方式”“休闲、消费与日常生活方式”以及“生活方式的社会建构”三个主题，来自日本、俄罗斯、印度和中国各地的50余位学者参与研讨，深度交流。

探讨生活方式的社会建构与理论建构

哈尔滨工程大学教授、中国社会学会生活方式研究专业委员会名誉会长王雅林在主题演讲《生活方式研究在中国：学术历程、理论表述与现实的理论期待》中，将“生活时代”的变迁与生活方式研究历程分为“前生活时代”“后生活时代”和“新生活时代”三个阶段，并对生活方式理论的框架性表述、新时代对生活方式研究的现实理论期待等内容进行阐述。他认为，生活方式研究有助于实现“美好生活供给精准化”和“生活品味高尚化”。

日本环境社会学会会长、日本法政大学教授池田宽二以《人类世时代的可持续生活方式：关注气候政策》为题发表演讲，他认为人类社会发展过程中，生态环境问题与经济发展结伴而生，而生态问题的出现又影响了人们美好生活方式的构建。反过来看，如果生态环境可以得到可持续性发展，那么，人类美好生活方式的构建就指日可待。所以，要通过公共政策的创新推动人类可持续性生活方式的构建。

聚焦科技迭代对生活方式的影响

中国社会学会副会长、中山大学教授王宁以音乐消费为切入点，在以《流动的灵魂伴侣：“耳机族”的音乐消费与音响世界》为题的发言中指出，耳机作为音乐消费工具具有环境替换和社会撤离的功能。他认为“耳机族”通过心理趋近和社会撤离，建构了使用者的自我声响世界。王宁指出，音乐工具在迭代过程中，从微观层面上对音乐消费的空间特征、时间特征、流动程度、消费者选择性、生产与消费的同步等方面产生影响。

中国社会科学院社会学研究所研究员、哈尔滨工程大学教授杨宜音从社会心理学角度围绕“手机微信对家庭关系的影响”这一主题，阐述自己对手机使用的探索性研究。研究显示，手机作为一种工具，使家庭生活中的信息源从全家共享转变为家庭成员各自享有，从此由以家庭为单位的社会支持、社会交往网络转变为以个人为单位的社会支持、社会交往网络。她据此得出结论：手机使用会使家庭成员的心理与行为更为个体化，更少依赖家庭、社会资源，而更多与朋友交往。

休闲与消费：从“生活好”到“发展美”

中国艺术研究院中国文化研究所休闲研究中心主任、研究员马惠娣认为“休闲”与“闲暇”是生活方式研究的焦点议题。她认为“闲暇”是一个时间概念，是时间赋予个人的价值；而“休闲”是人类的精神享受，承载了文化样态与传统，能够使个人进入自由、审美与创造的境界，促进人的全面发展。马惠娣指出，社会发展的高度工业化以及生活方式中的人是必须高度重视的研究话题。因此，应以生活为出发点建立新的世界观和方法论。

中国社会科学院研究员唐钧认为良好的健康观影响美好生活的构建，美好生活方式又在一定程度上影响着人们的健康状况。健康问题在公共政策研究领域处于重要地位，对此他提出了“社会健康化”“健康社会化”“医学社会化”“社会医学化”等几组概念。他强调，健康不是简单“是与非”的问题，我们需要让处于亚健康的人群可以往健康方向发展。

主题演讲之后，与会学者发表“新时代生活方式研究的共识倡议”，呼吁加强生活方式研究的国际性研讨、比较与交流，为解决人类从“底线型”到“发展型”的生存问题作出更多的智力贡献。

（本报见习记者 王美莹 本报记者 李 晓）

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