统计局：9月中国制造业PMI为49.8% 比上月回升0.3个百分点

人民网北京9月30日电 （邢郑）国家统计局今日发布了9月份中国采购经理指数。数据显示，2019年9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月回升0.3个百分点；非制造业商务活动指数为53.7%，略低于上月0.1个百分点，非制造业总体延续平稳扩张态势。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，9月份制造业运行主要有以下几个特点：一是制造业采购经理指数有所回升；二是非制造业商务活动指数略有回落；三是综合PMI产出指数平稳扩张。

中国制造业采购经理指数运行情况

2019年9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月回升0.3个百分点。

从企业规模看，大型企业PMI为50.8%，高于上月0.4个百分点，连续位于扩张区间；中、小型企业PMI为48.6%和48.8%，分别回升0.4和0.2个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为52.3%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点，表明制造业生产扩张有所加快。

新订单指数为50.5%，比上月上升0.8个百分点，升至临界点之上，表明制造业产品订货量有所增加。

原材料库存指数为47.6%，比上月略升0.1个百分点，位于临界点之下，表明制造业主要原材料库存量降幅略有收窄。

从业人员指数为47.0%，比上月略升0.1个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工量回落幅度缩小。

供应商配送时间指数为50.5%，比上月上升0.2个百分点，位于临界点之上，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。

中国非制造业采购经理指数运行情况

2019年9月份，非制造业商务活动指数为53.7%，略低于上月0.1个百分点，非制造业总体延续平稳扩张态势。

分行业看，服务业商务活动指数为53.0%，比上月上升0.5个百分点，服务业增长加快。从行业大类看，航空运输业、邮政业、互联网软件信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于58.0%以上较高景气区间，业务总量快速增长。住宿业、餐饮业、房地产业、居民服务业等行业商务活动指数位于收缩区间。建筑业商务活动指数为57.6%，比上月回落3.6个百分点，仍位于较高景气区间。

新订单指数为50.5%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点，表明非制造业市场需求有所增加。分行业看，服务业新订单指数为49.7%，比上月回升0.3个百分点；建筑业新订单指数为55.1%，比上月上升1.2个百分点。

投入品价格指数为52.8%，比上月上升2.0个百分点，处于扩张区间，非制造业企业用于经营活动的投入品价格涨幅有所扩大。分行业看，服务业投入品价格指数为52.8%，比上月上升1.6个百分点；建筑业投入品价格指数为52.5%，比上月上升3.6个百分点。

销售价格指数为50.0%，比上月上升0.9个百分点，位于临界点，表明非制造业销售价格总体水平保持稳定。分行业看，服务业销售价格指数为49.8%，比上月上升1.1个百分点；建筑业销售价格指数为51.4%，比上月微幅回落0.1个百分点。

从业人员指数为48.2%，比上月下降0.7个百分点，位于临界点之下，非制造业企业用工量环比下降。分行业看，服务业从业人员指数为47.7%，比上月下降0.5个百分点；建筑业从业人员指数为51.1%，比上月回落1.6个百分点。

业务活动预期指数为59.7%，比上月回落0.7个百分点，仍位于较高景气区间，表明非制造业企业对未来市场发展保持乐观。分行业看，服务业业务活动预期指数为59.3%，比上月回落0.5个百分点；建筑业业务活动预期指数为62.0%，比上月回落2.0个百分点。

中国综合PMI产出指数运行情况

2019年9月份，综合PMI产出指数为53.1%，略高于上月0.1个百分点，表明我国企业生产运营总体平稳。

(责编：邢郑、庄红韬)