统计局：9月中国制造业PMI为49.8% 比上月回升0.3个百分点

人民网北京9月30日电 （邢郑）国家统计局今日发布了9月份中国采购经理指数。数据显示，2019年9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月回升0.3个百分点；非制造业商务活动指数为53.7%，略低于上月0.1个百分点，非制造业总体延续平稳扩张态势。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，9月份制造业运行主要有以下几个特点：一是制造业采购经理指数有所回升；二是非制造业商务活动指数略有回落；三是综合PMI产出指数平稳扩张。
中国制造业采购经理指数运行情况
2019年9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月回升0.3个百分点。
从企业规模看，大型企业PMI为50.8%，高于上月0.4个百分点，连续位于扩张区间；中、小型企业PMI为48.6%和48.8%，分别回升0.4和0.2个百分点。
从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
生产指数为52.3%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点，表明制造业生产扩张有所加快。
新订单指数为50.5%，比上月上升0.8个百分点，升至临界点之上，表明制造业产品订货量有所增加。
原材料库存指数为47.6%，比上月略升0.1个百分点，位于临界点之下，表明制造业主要原材料库存量降幅略有收窄。
从业人员指数为47.0%，比上月略升0.1个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工量回落幅度缩小。
供应商配送时间指数为50.5%，比上月上升0.2个百分点，位于临界点之上，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。
中国非制造业采购经理指数运行情况
2019年9月份，非制造业商务活动指数为53.7%，略低于上月0.1个百分点，非制造业总体延续平稳扩张态势。
分行业看，服务业商务活动指数为53.0%，比上月上升0.5个百分点，服务业增长加快。从行业大类看，航空运输业、邮政业、互联网软件信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于58.0%以上较高景气区间，业务总量快速增长。住宿业、餐饮业、房地产业、居民服务业等行业商务活动指数位于收缩区间。建筑业商务活动指数为57.6%，比上月回落3.6个百分点，仍位于较高景气区间。
新订单指数为50.5%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点，表明非制造业市场需求有所增加。分行业看，服务业新订单指数为49.7%，比上月回升0.3个百分点；建筑业新订单指数为55.1%，比上月上升1.2个百分点。
投入品价格指数为52.8%，比上月上升2.0个百分点，处于扩张区间，非制造业企业用于经营活动的投入品价格涨幅有所扩大。分行业看，服务业投入品价格指数为52.8%，比上月上升1.6个百分点；建筑业投入品价格指数为52.5%，比上月上升3.6个百分点。
销售价格指数为50.0%，比上月上升0.9个百分点，位于临界点，表明非制造业销售价格总体水平保持稳定。分行业看，服务业销售价格指数为49.8%，比上月上升1.1个百分点；建筑业销售价格指数为51.4%，比上月微幅回落0.1个百分点。
从业人员指数为48.2%，比上月下降0.7个百分点，位于临界点之下，非制造业企业用工量环比下降。分行业看，服务业从业人员指数为47.7%，比上月下降0.5个百分点；建筑业从业人员指数为51.1%，比上月回落1.6个百分点。
业务活动预期指数为59.7%，比上月回落0.7个百分点，仍位于较高景气区间，表明非制造业企业对未来市场发展保持乐观。分行业看，服务业业务活动预期指数为59.3%，比上月回落0.5个百分点；建筑业业务活动预期指数为62.0%，比上月回落2.0个百分点。
中国综合PMI产出指数运行情况
2019年9月份，综合PMI产出指数为53.1%，略高于上月0.1个百分点，表明我国企业生产运营总体平稳。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】