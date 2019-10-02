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铁路客流持续高位运行 10月2日预计发送旅客1360万人次

2019年10月02日17:22  来源：人民网
 

人民网北京10月2日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月2日，铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1360万人次，加开旅客列车909列。国庆期间，铁路部门进一步扩充运能，优化站车服务，努力提升旅客出行体验，各大车站、列车上开展了歌唱祖国、礼赞新中国的红色经典诵读、歌舞表演等丰富多彩的活动，营造了良好的节日氛围。

10月1日，全国铁路发送旅客1713.3万人次，同比增加88.6万人次，增长5.5%，创国庆假期单日旅客发送量历史新高，铁路运输安全平稳有序。其中，上海局集团公司发送旅客326万人次，同比增加21.2万人次，增长6.9%；广州局集团公司发送旅客251.6万人次，同比增加11.5万人次，增长4.8%；南昌局集团公司发送旅客139.4万人次，同比增加18.8万人次，增长15.5%。

国庆假日期间，铁路部门加强乘降组织，加大运力投放，努力满足旅客群众出行需求。沈阳局集团公司加开延吉西至长春、珲春至烟台南11对“秋游列车”，满足市民乘高铁、看美景、赏秋色需求。北京局集团公司北京站遇客流高峰时段，开设急客进站通道，为距开车15分钟以内的旅客提供急客服务。呼和浩特局集团公司开行呼和浩特至额济纳胡杨林旅游专列2列，开启“醉美胡杨之旅”。广州局集团公司在京广、沪昆、广深港等热门高铁线路加开动车。成都局集团公司加开去往西安、桂林、峨眉山等旅游热门地区动车14列，在成渝间加开10列夜间动车。

国庆节当日，全国铁路各大车站、列车上举办了丰富多彩的活动为祖国母亲庆生，礼赞新中国。哈尔滨局集团公司哈尔滨西站举办“祝福祖国”留言活动，铁路职工和旅客在祝福板上写下对祖国母亲的寄语。济南局集团公司在高铁上组织“复兴号上看阅兵，歌唱祖国庆诞辰”活动，与旅客共看阅兵式、共唱爱国歌。上海局集团公司在上海虹桥动车运用所开展“歌唱祖国，擦亮‘中国高铁’名片”快闪，在G99次列车上旅客和乘务员合唱《歌唱祖国》。南昌局集团公司在南昌、福州、厦门等客运车站通过大屏幕、电视等同步直播国庆庆祝大会，吸引旅客驻足观看盛况，纷纷挥舞国旗为向祖国献上诚挚祝福。昆明局集团公司昆明火车站候车大楼巨幅显示屏播放国庆庆祝大会，吸引了十万余名旅客驻足观看。兰州局集团公司在16对旅客列车上组织开展活动，列车工作人员与旅客一起放歌新时代，礼赞锦绣中华。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间各大火车站客流较大，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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