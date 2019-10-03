原标题：我国将在山西等6省市开展物流降本增效综合改革试点

记者近日从国家发展改革委了解到，我国将在山西、江苏、浙江、河南、重庆、四川等6省（市）组织开展物流降本增效综合改革试点，试点期为2019年9月至2021年8月。

按照国务院有关工作部署，为深入推进物流降本增效工作，国家发展改革委、交通运输部近日联合印发《关于做好物流降本增效综合改革试点工作的通知》。本次试点以省级行政区划为单位，以地方探索创新为主导。相关试点省（市）将在符合相关法律法规规定的前提下，结合本省（市）实际和物流降本增效需要，按照通知确定的重点任务，在事权范围内研究制定切实可行的创新改革举措，破除物流降本增效的瓶颈制约；对涉及国务院相关部门事权、突破现行规章制度和规范性文件的创新性政策诉求及建议，将定期汇总后报送国家发展改革委、交通运输部。

通知明确，国家发展改革委、交通运输部将加强对试点工作的统筹指导和跟踪监测，根据工作进展情况及时开展中期评估，并会同相关部门研究论证相关试点省（市）提出的创新性政策诉求及建议，对具备条件的政策诉求及建议支持先行先试。在试点结束后将组织评估验收，并以适当方式推广试点省（市）的成功模式和先进经验。

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