10月3日全国铁路预计发送旅客1350万人次

人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月3日，铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1350万人次，加开旅客列车663列。铁路部门坚持以旅客需求为导向，增加运力投放，开展便民服务，营造温馨环境，努力让旅客出行体验更美好。

10月2日，全国铁路发送旅客1449.2万人次，同比增加72.7万人次，增长5.3%，铁路运输安全平稳有序。其中，上海局集团公司发送旅客291.6万人次，同比增加25.8万人次，增长9.7%；广州局集团公司发送旅客207.3万人次，同比增加7.1万人次，增长3.5%；成都局集团公司发送旅客123.3万人次，同比增加10万人次，增长8.8%。

为满足旅客假日探亲、出游需求，各地铁路部门加强运输组织，发挥高铁成网运营的优势，在热门方向和地区及时增开旅客列车，提供运力保障。沈阳局集团公司开行18列“红山文化”高铁旅游列车，方便旅客前往朝阳、牛河梁等地，感受具有5000年历史的红山文化；呼和浩特局集团公司对高峰时段呼和浩特、包头、鄂尔多斯间城际动车组重联运行，日增运能上万席位；郑州局集团公司加开郑州往返开封、洛阳、焦作、三门峡、安阳等城市短途旅客列车67列，方便游客前往开封龙亭、焦作云台山、洛阳龙门石窟等景区观光；武汉局集团公司加开武汉至南京、宜昌、荆州等热门城市旅客列车102列，对36列动车组重联运行；西安局集团公司加开多趟去往华山方向的动车组列车，西安与华山间往返动车组达109列，同比增长30%；上海局集团公司加开去往北京、武汉、南昌、郑州等热门方向旅客列车123列；南昌局集团公司加开去往上海、广州、杭州等热门方向的夜间动车30列；广州局集团公司加开去往长沙、怀化、邵阳、湛江、潮汕、深圳等方向动车组162列；成都局集团公司加开成都、重庆至达州、巴中“秋游列车”11列，方便旅客乘高铁、赏红叶。

假日期间，各地铁路车站、列车推出多项便民利民服务举措，开展丰富多彩的节日文化活动，打造温馨旅途。沈阳局集团公司大连主要车站增设“十一旅行小助手”服务，将城市交通指南打印成五颜六色的小纸条，方便旅客取用；太原局集团公司在管内重点旅游景区设置流动售票车，方便景区游客购买火车票；济南局集团公司精心装扮列车，向旅客发放国旗，激发爱国热情；上海局集团公司在D3111次列车上开展“乘上时光列车 祝福祖国 许愿未来”活动，与旅客联欢，让旅途充满欢乐喜庆氛围；南宁局集团公司针对南宁站客流持续大幅增长、屡创新高的情况，在高峰时段加开安检应急通道，减少旅客排队等候时间；昆明局、兰州局集团公司及时优化旅客进出站流线，增开售票窗口，加强人员引导，保障旅客顺利出行。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间各大火车站客流较大，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。

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