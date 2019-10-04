1499元/瓶，天猫苏宁电商平台开抢53度飞天茅台

秒光+20万人预约

限购之下为何仍一瓶难抢

10月1日起，贵州茅台电商直销渠道正式落地，天猫和苏宁两大平台从当天开始可以1499元抢购或预约今年的飞天茅台。

三天时间里，尽管限购规则严格，依然有近20万人次在苏宁成功预约了飞天茅台的抢购券；而天猫每天早晚10点各开启一波抢购，绝对是“秒光”节奏。

钱江晚报记者了解到，在茅台加大直销、加大投放等多举措共同发力下，市面零售价节节攀高的茅台酒，却在国庆节前出现回调，近一周单价降幅甚至超过500元（本报9月30日曾作详细报道），不过随着这波抢购热潮，市场人士以此判定对茅台依然充满信心，“春节附近的白酒旺季，茅台价格肯定还会再涨。”

那么，这波抢购潮在最近几天里，是如何演变的？曾长时间“一瓶难求”的茅台酒，在这样的电商限购刺激下，又多大程度满足了消费者需求呢？本报记者进行了采访。

天猫超市每天两波抢购

没等到付款就显示“已卖光”

“我每天上午十点，晚上十点都会上天猫超市抢，连续抢了三天，不是网页显示无法放入购物车，就是没等出现付款页面，就显示商品失效了。”杭州的乔先生算得上“茅粉”，经常关注茅台价格走向，“每年都会有几次看准机会，买上一些，有些备着以后喝，也有些送给朋友当一份不错的礼物。”

不过，对于此次全网定时抢购，乔先生却屡次从信心满满到失望而归。“为了抢茅台，我特地手机设置了两次闹钟，有一次正开着车，闹钟一响，我还马上找个路边停下，结果还是没抢到。”乔先生说。

记者最近几天也尝试了几次，每次在抢购前都反复确认网络状态良好，准点打开抢购页面，可是还没到付款的页面，就看到最下面一行黄色小字“该地区已售完”。

那么，有人抢到吗？还真有。在记者朋友圈里，就有不少人抢购。还有网友高调在微博晒出自己抢到茅台的付款截图，引起网友一片热羡：“多少钱肯卖亲？”

这三天一共售出多少茅台？天猫超市的抢购活动会持续到何时？昨天，天猫超市方面表示具体数据不便透露。

对于天猫上依旧“秒没”的情况，天猫方面表示：“由于广大消费者对于飞天茅台的消费需求确实很旺盛，所以虽然每天都有两波上架放量，但是因为抢购的消费者实在是人数众多，尽管平台采取了180天内限购两瓶的措施，还是出现了秒光的情况，但是天猫平台每天两次上架的销售依然会持续下去。”

苏宁预售，长假后正式开卖

规则严格，预约已近20万人次

作为另一大贵州茅台酒全国综合类电商中标企业的苏宁易购，日前也发布公告，从10月1日起，在苏宁易购可预约抢购1499元的飞天茅台。

不过，苏宁易购公布的飞天茅台酒售卖规则，却十分严格。第一批飞天茅台酒于10月1日0点开启预约抢购，10月7日18点结束预约。预约成功的消费者，可于10月8日上午10点开启抢购。消费者可前往苏宁易购官网或苏宁易购APP预约抢购。

苏宁易购相关负责人表示，作为中标后的首批售卖，为了防止刷单，保证平价飞天茅台酒能真正到达消费者的手中，苏宁对于预约抢购者也有要求：要在2019年9月15日前成为正式Super（超级）会员或PP体育高级会员（年包）、实名认证的用户，并且在2019年1月1日—9月29日期间在苏宁易购线上有过1次购物记录（收货完成未退货），且单笔消费金额≥76元的用户，才可以参与预约。

在数量上，参与活动的同一用户单笔订单限购2瓶，每个月限购2瓶。

记者从苏宁易购相关负责人那里了解到，预约是为了获得购买资格，到了发售时间，仍需要自行抢购。

同样，至于到时发售量有多少，苏宁方表示不便透露。

但业内人士指出，从目前情况来看，发售量一定远低于预约量。也就是说，到了10月8日10:00整，获得购买资格的会员，仍要跟几十万人“拼手速”，抢购茅台酒。

“硬核”茅台

成商家聚人气重要方式

“茅台酒是拿来喝的，不是拿来炒的。”正如茅台集团董事长李保芳所说，茅台酒本次首次面向综合类电商渠道投放，正是为了通过电商的公开招标，深化与电商平台的合作，扩大渠道，推进营销渠道扁平化，减少中间环节，着力解决消费者购酒需求。

然而，在茅台“一瓶难求”的情况下，不少企业也将平价预售茅台作为公司聚人气、增流量的一个做法。

比如，除了Costco上海店开业期间，拿出约10000瓶茅台酒作为招揽客流的做法以外，不少本地企业也有类似的做法。

前段时间，物美和茅台集团也签订合作协议，他们获得120吨的投放量。物美售卖茅台采取多点APP线上预约、线下取货的模式，秩序井然、无排队现象。同时，还禁止内部干部员工购买，一下子聚集了不少人气。

另外，近日，华创证券也推出在线开户预定茅台酒的做法——用户开户后，账户日均资金达到一定金额，才能以1499元每瓶的价格，买到1—2瓶茅台酒。

业内人士表示，这样的“促销”手法，本身是因为茅台酒仍处于紧俏阶段。不过，据内部人士分析，随着茅台集团扩大销售渠道，倒卖现象或进一步得到遏制，更为平价的茅台酒也将重新回归。（记者 朱银玲 高佳晨）

(责编：赵春晓、吕骞)