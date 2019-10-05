买房送宝马、房价打6折？别被这些营销噱头忽悠了

中新经纬10月4日电 (薛宇飞)买房送车、送车位、送装修、送物业费，房地产市场的促销手段，在“金九银十”期间争相上演，有的项目甚至还传出6折优惠，这不禁给购房族以优惠力度很大、价格大幅走低的错觉。

但中新经纬客户端走访发现，进入9、10月份，房企的优惠促销虽然有所增加，但与往年相比，力度上并没有出现明显变化，所谓的“骨折价”、送宝马也多是营销噱头，大幅降价只出现在个别尾盘或销售状况极差的项目。

资料图 北京房山区以小区外景 中新经纬 薛宇飞 摄

个案被放大，大幅降价楼盘多在郊区

还未跨入“金九”，某龙头房企就在全国推出了优惠促销活动，不少房地产经纪人就以“楼盘最低6折”宣传语在朋友圈中传播。事实上，享受6折优惠的项目多是公寓、写字楼，对刚需人群来说，这类项目并不适合他们。即便如此，该房企大幅优销的事情，还是传播很广。

近日又有消息称，上述房企推出了力度更大的销售策略，“三四线，基本全部执行精装修，卖毛坯价(预计7折左右)”“十一7天(销售)600亿”等。但据中新经纬客户端了解，此次活动只是针对部分项目清尾楼栋制定的特价政策，折扣力度8~9折不等，并非针对全国所有楼盘。

资料图 住宅项目样板间 中新经纬 薛宇飞 摄

9月28日，河南省郑州市的某大型房产经纪公司的经纪人林枫(化名)在朋友圈发布一则消息称，该公司推出团购特惠专场，每天推出5套特价房源，购房者最高可以享受到7折优惠。但详细了解后，林枫对中新经纬客户端表示，7折优惠的项目，已经不属于郑州市境内，而是在黄河以北的新乡市平原新区，新乡市则是一座介于三线至四线的城市。

同样，林枫9月27日还在朋友圈中宣称，郑州市经开区南三环某楼盘推出清盘特惠，之前12000元/平方米的住宅降至9500元/平方米出售，126平方米以上的户型再加2万元就送车位。据了解，在郑州市三环内，房价基本在15000元/平方米以上，林枫所说的低于10000元/平方米售价，令人怀疑。而实际情况是，这个楼盘的位置距离郑州市区还十分远，经纪人所说的“南三环”则是“南三环延长线”。

林枫坦言，这段时间降价促销活动虽然增多，但大幅降价的项目基本都距离郑州市区比较远，有的甚至已经不属于郑州，“一些房企在荥阳、新乡的一些项目优惠力度很大，但市区的几个楼盘基本都在1000元/平方米左右的降幅，整体波动不大。”

个别楼盘大幅优惠促销的信息被放大甚至误传的情况，也出现在全国多个城市。上海宝山区的住宅项目央玺近期推出了买房就送宝马车的优惠促销活动，网上流传的图片显示，央玺售楼部门前停着一辆全新的黑色宝马车，旁边的大型展板上写着“购房送宝马 一步到位”的大字。但是，央玺的一位置业顾问对中新经纬客户端称，赠送的宝马车只有10年的使用期限，10年以后将如何处理，还没确定。

早在2018年8月，位于宝山区更偏远位置的招商雍和府项目，就推出“买房送宝马”的营销策略。近日，招商雍和府的销售人员则对中新经纬客户端表示，送宝马的活动已经取消，房价则比开盘时要低一些，89平方米的三居室总价款约在270万元，降幅在30万元左右。

营销花样翻新，打折力度依旧有限

不可否认的是，近两个月以来，市场上的优惠促销活动确实逐渐增多，不仅大批知名房企加入其中，各种营销花样也不少。例如，金地9月份在北京率先打响“金九”的第一枪，进行“30天红盘行动”，推出“百套特价房，万套品质房”，其中最高优惠将达到450万；重庆龙湖则推出秋季易房节，老业主可享受“二手房置换”专属优惠。

天津武清区新城·梧桐公馆沙盘 中新经纬 薛宇飞 摄

中新经纬客户端近日在天津武清区新城·梧桐公馆了解到，该项目已进入清盘阶段，还有一些1楼和顶楼在售。为了促进项目回款，置业顾问给出了眼花缭乱的营销手段，除了直接优惠8万元外，还推出7天内交齐首付再优惠2万元、5天内交齐优惠4万、3天内交齐优惠6万等活动，最高优惠可以超过30万元。

克尔瑞研究中心总结称，从营销规模和方式来看，房地产市场呈现出几个特点：

营销举措多样化，从传统的老带新、联动营销、实物赠送等常规方式，到造节营销、团购营销等，今年三季度以来团购营销增多，出现1成首付等营销方式；营销范围逐渐扩大，春节前后的营销活动多集中于三四线城市，后逐步扩大到一二线城市，特价房营销方面也逐渐从去化较难的三四线区域扩展到一二线郊区；整体营销力度平稳，但特价房营销的折扣力度加大，小范围特定产品折扣开始增加，一些项目的特定产品如大户型折扣达到7.6折左右。

但克尔瑞研究中心也指出，由于“房住不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济的手段”等政策及热点一二线城市的限价政策，已经压缩了房企的利润空间，因此，9月整体的优惠力度最高折扣在9折左右，营销折扣较为平稳。

据中国城市房地产研究院院长谢逸枫观察，9、10月份房地产市场上的优惠促销活动虽然增多，但促销力度与2014年、2015年并没有太大差别，甚至与2018年同期相比也相差不大。

58安居客房产研究院分院长张波对中新经纬客户端分析称，今年“金九银十”整体降价和促销是主旋律，但不同地方有不同力度和方式，大型品牌房企会策划全国性质的“打折促销”活动，在不同地区的表现力度则会有明显差异；限价比较严格的部分热点二线城市，降价空间相对有限；但部分三四线及以下城市的新房和二手房的降价幅度可能会再次提升，伴随着市场去化会同步放缓。

专家称“房价高位平衡”仍是共识

随着房地产市场调控的深入，楼市逐渐进入平稳期，一些地方和区域甚至出现价格下跌的情况。

中国社会科学院财经战略研究院近日发布的《中国住房市场发展月度分析报告》指出，从近1年的房价总体走势看，剔除季节性波动，其监测的24个核心城市房价总体呈下降态势。与2019年1月的102.52点相比，2019年8月核心城市房价累计上涨了3.65%；与上年同月108.84点相比，2019年8月核心城市房价累计下降了2.4%。

资料图 沙盘 中新经纬 薛宇飞 摄

至于9月份的交易数据，克尔瑞研究中心称，其监测的29个重点城市新建商品住宅成交面积2422万平方米，环比下跌6%，同比下跌2%，成交面积不及2019年月平均值，“金九”成色明显不足。

克尔瑞研究中心预计，到今年第四季度，参与营销的房企数量以及活动规模虽然仍将扩张，但整体折扣力度仍然有限。政策和融资环境的收紧使得企业投资力度受到一定程度的限制，同时也促使企业加速去化积极回款。

“政策直接限制了过高折扣，而融资收紧所带来的成本上升又压缩了企业让利空间，整体看，房企的折扣力度比较有限，但部分企业有可能为了冲刺业绩而提供更高折扣。”克尔瑞研究中心认为。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉在接受中新经纬客户端采访时表示，从政府对房地产市场的态度看，未来出现房价暴涨的可能性较小，但“房价高位平衡”仍是共识，长期看，持有核心城市核心区域的项目仍有一定的价值。(中新经纬APP)

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