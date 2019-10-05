原标题：第二届进博会倒计时一个月

国家会展中心（上海）内的国庆装饰（9月25日摄）。11月5日，第二届中国国际进口博览会将如期在上海举行。倒计时一个月，坚定开放决心的中国加速进入“进博时间”。一年来，进博会作为中国“买全球”“惠全球”的新抓手，见证着中国的高水平开放之门越开越大，为世界经济注入新的动能。

新华社记者 方 喆摄

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