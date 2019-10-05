国庆假期前四日全国累计运送旅客近3.45亿人次

人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部了解到，截至10月4日，国庆假期过半，全国交通运输总体平稳有序，累计运送旅客约3.45亿人次。其中，全国道路旅客运输量接近2.7亿人次，水路客运量888.47万人次，铁路发送旅客5874.3万人次，民航运送旅客715万人次。此外全国邮政行业投递包裹将近5亿件。

假日前4天，全国道路旅客运输运力保障充足、运输组织有序，全国道路旅客运输量将达2.7亿人次，同比下降2%；全国主要地区水路客运量约888.47万人次，同比上升4.15％；全国铁路客流保持高位运行，10月4日全国铁路发送旅客约1332万人次，10月1—3日全国铁路发送旅客4542.3万人次，同比增长5.3%；全国民航实际飞行航班65128班，运送旅客715万人次，同比增长3.7%。

根据气象部门预报，10月4日20时至5日20时，陕西东南部、四川盆地东北部、重庆西北部、贵州西南部等地局部地区有暴雨或大暴雨，北京南部、天津西部、河北中南部、浙江中部、福建中东部、重庆西南部等地局地有雾。恶劣天气可能对上述地区交通运输造成不利影响，各级交通运输部门进一步加强应急值守，持续关注重点区域、重要通道和关键环节，妥善做好突发事件及安全生产事故应急处置，加强预警预防，密切关注风雨雾等恶劣天气，提前研判返程客流情况，及时做好路网监测预警和出行引导工作。

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