原标题：开放中国，全球盛会——写在第二届进博会倒计时一个月

新华社上海10月4日电 题：开放中国，全球盛会——写在第二届进博会倒计时一个月

新华社记者周蕊、申铖、何欣荣

11月5日，第二届中国国际进口博览会将如期在上海举行。倒计时一个月，坚定开放决心的中国加速进入“进博时间”。一年来，进博会作为中国“买全球”“惠全球”的新抓手，见证着中国的高水平开放之门越开越大，为世界经济注入新的动能。

这是9月25日拍摄的国家会展中心（上海）内的国庆装饰。新华社记者 方喆 摄

互利共赢 “进博效应”惠全球

孟加拉国的贫困妇女手工编织的黄麻工艺品，今年出现在了上海高端百货的橱窗里。这场“奇幻之旅”背后，是进博会为经济全球化和消除贫困注入的“正能量”。

在首届进博会上，孟加拉国达达公司创始人萨夫带着150多种该国特有的黄麻手工艺品前来。地毯、箩筐、包等特色商品受到了现场专业观众和采购团的欢迎，这让他“提着的心放了下来”。

被“中国热情”所感动，萨夫在首届进博会的展台上挂出了一条写有中文和当地语言的红布：“感谢中国人民的友善，让我们有机会来相聚”。借着进博会的“东风”，达达的产品在上海一家高端百货的艺术空间里进行了常态化的展示和售卖，中国的合作方还帮助达达公司开设了淘宝店，“试水”线上销售。

“今年我们将继续带来富有民族特色的刺绣产品，让更多的孟加拉国百姓有机会搭上‘中国快车’，共享发展机遇。”萨夫说。

互利共赢，是中国举办进博会的初心之一。西北的小县城里出现了“进博同款”新西兰牛奶的身影，加油站里卖起了东欧护肤品，进博首秀的医疗器械守护居民的健康……中国日益优化的营商环境和巨大的市场潜力，吸引越来越多的进博企业和经贸机构“安家落户”。

9月中旬，虹桥海外贸易中心迎来了第二批贸易投资机构的入驻。来自新加坡、克罗地亚等国的经贸机构纷纷选择在进博会的“辐射圈”——虹桥商务区内落户，折射出从贸易到投资、全方位加强开放和交流是市场主体的共同选择。

“克罗地亚经济商会上海代表处选择入驻这里的原因之一，是可以就近分享进博会的协同效应，帮助克罗地亚企业有更多机会分享中国发展的机遇。”克罗地亚经济商会主席薄利禄说。

“贸易投资机构的落户，可以带动更多国际企业入驻，进博会不仅带动了商品和服务的进口，更通过贸易和市场的吸引力带动了外商投资的升级加码。”虹桥商务区管委会常务副主任闵师林说。

这是第二届中国国际进口博览会参会嘉宾在服务贸易展区展前供需对接会现场洽谈（8月30日摄）。新华社记者 方喆 摄

越办越好 第二届进博会承载“新期待”

来自中国国际进口博览局的消息显示，第二届进博会共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参加企业商业展，参展国家和地区以及企业数量均已超过首届，首发的新产品、新技术预计也将超过首届。“尽管企业展面积两次扩大，增至30多万平方米，仍然是‘一展难求’。”

与此同时，国家综合展进展顺利，已有60多个国家确认参展，法国、意大利等10多个国家确认担任主宾国。

“越办越好”的第二届进口博览会，承载着全球企业的新期待，也在为他们开辟出一条搭乘“中国快车”的新路径。

——首次设立“进博会发布”平台，为全球新产品、新技术、新服务以及开放政策、研究成果等“进博好声音”提供新的舞台。

德国阿吉斯公司瞄准了中国“无废城市”建设带来的新需求。阿吉斯高科技有限公司董事长张毅介绍，即将在第二届进博会上实现最新一代建筑垃圾粉碎设备的全球首发。这款设备将可以一键式操作，把建筑垃圾以每小时150吨至200吨的速度“变废为宝”，极大满足市场对循环经济发展的需求。

韩国起亚汽车将在第二届进博会上实现一款电动概念车型的全球首次亮相，默沙东有望实现肿瘤免疫治疗药物可瑞达一款新适应症的“中国首发”……中国首创的进口博览会，正在为全球企业打造最新科技和产品亮相的大舞台。

——首次推出高端消费品专区，为消费升级助力。

全球领先的奢侈品集团路威酩轩集团、开云集团“双巨头”亮相，全球知名化妆品集团欧莱雅将带11个高档化妆品部的品牌重磅登场，知名珠宝品牌纪娜梵将带来首届进博会“明星展品”粉色钻石珠宝鞋的“轻奢”版本，让更多中国女性踏着这双“梦想之鞋”去到她们向往的地方……全新设置的高端消费品专区内，满足中国居民消费升级需求的精品即将闪亮登场。

——首次设置户外自动驾驶体验区，展示“未来轮子上的生活”。

未来的出行是什么模样？5G给自动驾驶带来了哪些新机遇？在进博会上，你将有机会亲身体验一下。

这是第二届中国国际进口博览会汽车展区展前供需对接会参会嘉宾在现场洽谈（8月30日摄）。新华社记者 方喆 摄

汽车展区的招展方——上海市国际展览有限公司进博会项目负责人陆洋介绍，今年进博会首次设置室外的自动驾驶体验区，约2万平方米，将以预约的方式提供自主泊车、V2X功能、自动驾驶功能等5G条件下的未来驾驶体验。

推进有序 中国加速进入“进博时间”

9月27日，随着第二届中国国际进口博览会首张人员证件寄出，进口博览会证件发放工作全面启动，中国的“进博时间”渐行渐近。

第二届中国国际进口博览会证件注册中心负责人陆洲（中）在新闻发布会上展示进博会证件（9月27日摄）。新华社记者 方喆 摄

展客商准备有序，第二届进博会盛况可期。记者采访了解到，当前各项准备工作推进有序，展客商对即将到来的第二届进博会跃跃欲试。

“我们正在积极筹备第二届进博会，今年参展的幅度会更大。”跨国医药巨头赛诺菲中国区总裁贺恩霆说，赛诺菲此次参展传递的重点依然是创新，不仅是产品的创新，还有数字化医疗的创新。

中国邮政EMS工作人员对第二届进博会首批证件进行寄送前的核验和封装工作（9月27日摄）。新华社记者 方喆 摄

更好实现“进博诺言”，全国目前已经组建了39个交易团、近600个交易分团，截至9月初，第二届进博会已接受专业观众4万余家单位、17万余人在线报名。根据相关工作安排，10月5日前，预计注册中心将发放各类证件达20余万张。

政策护航，“展品变商品”效率更高。9月26日，一辆2019新款依维柯汽车抵达上海，成为第二届进博会的首票通关展品。通过ATA单证册方式报关，这辆车的通关手续仅用了短短几分钟。

办事员在中国国际进口博览会海关专用窗口前展示第二届进博会首单报关展品的进境物资证明函（9月26日摄）。新华社记者 方喆 摄

海关总署口岸监管司副司长党晓红介绍，通过首届进博会的实践，延长ATA单证册海关签注期限、便利展品展后处置等政策已经固化并扩大到其他在中国举行的进口展览会。上海海关更是在长宁区专门设立了会展中心海关，为进博相关企业和全区3500余家海关注册企业提供“一站式”监管服务。

这是虹桥商务区保税物流中心（B型）落成营运仪式现场（9月25日摄）。新华社记者 方喆 摄

承接进博会的“溢出效应”，毗邻国家会展中心（上海）的虹桥商务区保税物流中心（B型）近日落成运营。虹桥商务区管委会商务处负责人赵俊介绍，进博会前，保税物流中心将为展品提供保税仓储、物流服务，方便海外展商第一时间布展。“进博会后，这些展品可以回到保税物流中心实现常态化的保税展示展销，助力‘展品变商品’。”

开放接力，各方共谱一首“协奏曲”。进博会受到全球关注的背后，是中国和上海展现的全方位开放姿态。

7月30日，新版外商投资准入负面清单正式实施，服务业、制造业、农业等领域进一步开放；8月16日，上海启动自贸试验区临港新片区建设；8月26日，6个新设自由贸易试验区正式揭牌……近期的一系列举措，彰显出中国开放的决心和力度。

“进博会由中国创办、世界共享，为建设开放型世界经济注入活力、注入信心。”商务部部长钟山说，在各方面的共同努力下，进博会的水平会越来越高，效益会越来越好，影响会越来越大。

(责编：庄红韬、付长超)