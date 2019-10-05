首届进博会展品：以上海为起点，加速中国落户之旅

原标题：以上海为起点，加速中国落户之旅

这是一口争分夺秒的锅。去年10月，一口来自德国的多层复合材料锅，在一个“进博e关务”微信群中紧急求助，后经专业归类和报关得以迅速放行，终于没耽误参展首届中国国际进口博览会。在那6天展期里，它成功与9家采购商握手，签约总额近1亿美元。就在去年11月10日首届进博会落幕当日，它又马不停蹄被连夜运往义乌，赶去亮相下一档节目——于3天后开幕的中国义乌进口商品博览会秋季展。



高端展品填补行业“空白”



与邀请德国锅“巡展”不同，一家民企的出手则颇显干脆。在首届进博会最后一日，最大、最重展品“金牛座”龙门铣被无锡一家民营制造企业相中，以260万欧元买下。如此神速成交，令“金牛座”信心大增，明确表示第二届进博会还会再来。而且与首届只做静态展示不同，今年“金牛座”生产商计划展出一台更适合中国市场需求的移动龙门加工中心，参观者可一睹庞然大物的实际工作状态与实战能力。



和无锡神秘买家同样出手不凡的，还有来自湖州南浔的浩天翼航空技术有限公司。去年11月8日，这家公司与俄罗斯兹文达航空技术中心签约，采购俄罗斯的“米-2直升机”“米-171直升机”等机型，总金额达数亿美元。这些引进的直升机将应用于应急救援、抢险救灾、空中巡检、立体交通调度与指挥等低空领域，由此填补我国民营企业组装和制造民用直升机中这类机型的空白。



首发新产品新技术超首届



事实上，进博会所填补的“空白”，实现的“首秀”不胜枚举。首届进博会上，欧莱雅旗下兰蔻的一款“个性化定制粉底液”生产线，令观众反响热烈，并加速其以上海为起点的中国落户之旅。欧莱雅中国透露，目前这条生产线有望迅速运行。与此同时，今年进博会上，欧莱雅除了将在原有的6.1H消费品展区展出外，还将率先入驻今年新设立的6.2H高端消费品展区，且本次展出的进口产品总样数将达到首届的两倍。



被称为“世界最甜菠萝”的巴拿马金菠萝，也是借首届进博会的助推，在短短数月内便进入中国。在去年首届进博会上，中国消费者第一次在国内品尝到了巴拿马金菠萝，其浓郁的果香、金黄的肉色、爆表的甜度，令人一尝倾心。去年12月，中巴两国正式签署《中华人民共和国海关总署与巴拿马共和国农业发展部关于巴拿马鲜食菠萝输华植物检疫要求的议定书》，此举标志着首个参加进博会后实现正式准入中国市场的水果花落巴拿马。今年7月，首批125公斤巴拿马金菠萝以正常贸易方式到达上海；9月，又一批总重达239公斤的巴拿马金菠萝飞抵上海。尽管输华起步时的数量不大，巴拿马出口商协会主席依然信心十足，“目前巴拿马金菠萝最主要出口市场是欧美，但与中国合作后，有望使我们未来的出口量翻番！”



据介绍，今年进博会签约参展的世界500强和行业龙头企业超过首届，首发新产品、新技术也可能超过首届。今年9月26日，一辆2019全新款依维柯DAILY 4×4八速全自动挡车型货车，已成为第二届进博会首票通关进境展品。上海海关透露，预计在10月20日左右，将迎来第二届进博会展品进境和报关高峰。今年进博会将有哪些惊艳亮相和先下手为强？还将有哪些连夜“巡展”和深远持久的效应？值得我们共同期待。

(责编：庄红韬、付长超)