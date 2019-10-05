原标题：财经观察：助推国际贸易 增益世界经济——海外热盼第二届进博会

新华社记者

一个月后，第二届中国国际进口博览会将在上海拉开帷幕。海外经济学家和商界人士普遍认为，在单边主义和贸易保护主义抬头的当下，中国这一主动向世界开放市场的重大举措将助推国际贸易朝更加平衡、自由的方向发展，为海外企业带来巨大商机，为增长乏力的全球经济注入新动力。

当前全球经济增长缓慢，世界银行认为今年全球经济增速预计将低于此前预估的2.6%。日本国际贸易投资研究所研究主任江原规由表示，贸易保护主义抬头给世界经济前景带来负面影响。他期待第二届进博会在首届取得巨大成果的基础上，为世界经济发展再创机遇。

据介绍，第二届进博会共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参加企业商业展，其中世界500强和龙头企业超过250家，参展国家和地区以及企业数量均已超过首届。与此同时，国家综合展进展顺利，已有60多个国家确认参展，法国、意大利等10多个国家确认担任主宾国。

“第二届进博会向来自世界各地的出口商打开了中国市场的大门，体现了中国致力于平衡国际贸易的决心。”澳大利亚悉尼大学商学院教授汉斯·亨德里施克说。

美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克说，进博会是中国为应对全球贸易失衡采取的“一种创新方法”，中国增加进口的努力将对全球总需求量的增加产生显著影响。在贸易保护主义情绪上涨的今天，中国采取更开放的经济措施、促进跨境贸易便利化，表明中国是全球化和开放市场的捍卫者，是“负责任的国家”。

墨西哥工业商会联合会经济研究委员会主席何塞·路易斯·德拉克鲁斯说，再次举办进博会向世界释放中国加大对外开放力度的明确信号，在当前国际贸易新环境下，进博会将助力世界建立起更多、更深的经贸联系，展现出中国对全球自由贸易发展的推动作用。

意大利国际社会科学自由大学商学院副院长、经济学和国际商务学教授马泰奥·卡洛里认为，在全球经济面临下行压力的大背景下，进博会这样的活动带来了非常积极的影响，因为它为有能力的企业提供了机遇，同时还能促进经济增长。

继去年之后今年还将参加进博会的日本松下集团认为，进博会对外资企业进入中国市场、扩大对华出口发挥了重大作用。“中国保持开放的市场环境，有利于自身经济快速增长，也为全球经济稳定和增长提供强大推力；中国同更多的国家联动发展，会使全球经济增长更加平衡、包容，最终形成共赢局面。”

同样是进博会“回头客”的德国莱茵TUV传讯高级副总裁哈特穆特·米勒-盖尔博斯说，进博会为国际贸易伙伴提供了广阔的出口市场。当今很多国家面临经济发展转型挑战，希望第二届进博会能够为各国企业创造新的需求，增益世界经济。

第二届进博会参展商、澳大利亚羊奶制品生产商贝尔悦柔澳大利亚有限公司首席执行官珂丝蒂表示，作为世界级展会，进博会为国外品牌打开了通往中国的大门，带来无限商机。中国大幅度放宽市场准入等重大举措对贝尔悦柔这样的企业无疑是重大利好，将更有利于其加快深耕中国市场。

澳大利亚保健品公司澳佳宝亚洲总部董事长欧必得表示，随着中国改革开放的深入，中国市场重要性将更加凸显，将继续影响全球贸易，并对贸易保护主义起到制衡作用。

经营进口生鲜水产的上海凌海实业有限公司将在第二届进博会期间展示智利三文鱼产品。公司董事长兼总经理钱炳刚说，中国是智利三文鱼的重要出口市场。进博会使国外公司展品入境拥有绿色通道，减少了各种备案申报手续。

通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官段小缨表示，进博会不仅为参展企业提供一个展示品牌技术实力、产品矩阵与解决方案的绝佳平台，而且对于包括通用电气在内的诸多外企来说，还是一个内容丰富、难能可贵的国际交流契机。“希望第二届进博会能持续推动贸易自由化，拓展市场机会，营造更好的国际营商环境。”（执笔记者：陈恃雷；参与记者：钱铮、马曹冉、王文迪、郭阳、郝亚琳、徐静、吴昊、尹南、张笑然、左为、杨士龙、刘亚南、叶心可、李奥、邵莉）

新华社北京10月5日电

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