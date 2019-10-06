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从2G跟随到5G引领 数字经济已超31万亿

2019年10月06日06:44  来源：新京报
 

　　新京报讯 （记者许诺）制造业规模连续9年位居世界第一，200多种主要工业产品产量居世界首位，拥有全球最大4G网络，5G标准必要专利数量全球第一……经过70年不懈努力，我国工业和信息化发展成就瞩目，有力带动中国综合国力和人民生活水平大幅提高。

　　2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G牌照，标志着我国进入5G元年。而在4G时代，中国就已经建成了全球最大的4G网络，截至2019年5月，中国4G用户规模已超过12亿人。

　　工信部部长苗圩表示，我国移动通信产业历经“2G跟随、3G突破”，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越，5G标准必要专利数量全球第一。中国5G基站建设进展顺利，仅北京一地，在今年年底前，就将建设超过一万座5G基站。2018年底，我国数字经济规模超过31万亿元，占国内生产总值的比重达到1/3。

　　据工信部统计，2018年，移动电话用户达到15.7亿户，比1988年增长52.2万倍。网民数量达到8.3亿人，比1997年增长1330多倍。

　　信息通信技术与实体经济深度融合，为新经济发展增添了活力。新中国成立初期，我国出口商品中80%以上是初级产品，2000年以后工业制成品上升到90%以上，高技术、高附加值产品成为出口主力，全世界230多个国家和地区遍布“中国制造”的身影。

(责编：白宇、岳弘彬)
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