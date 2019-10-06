在粤港澳大湾区建设中的合作示范作用

新华社广州10月5日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华2至5日在广东省调研自贸试验区建设工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，高标准、高质量推进广东自贸试验区建设，进一步深化改革扩大开放，加快打造成为粤港澳大湾区合作示范区。
胡春华先后来到深圳市、东莞市、广州市、佛山市，深入到广东自贸试验区深圳前海蛇口片区、广州南沙新区片区，实地考察港口码头、海关特殊监管区域运营情况，详细了解自贸试验区建设和对接粤港澳大湾区情况。
胡春华指出，要充分认识广东自贸试验区在推进粤港澳大湾区建设中肩负的重要使命，加快建设高水平对外开放门户枢纽。要对标国际高标准经贸规则，坚持以制度创新为核心，不断提升贸易投资自由化、便利化水平。要主动对接香港、澳门自由贸易港，充分发挥粤港澳综合优势，推动区域经济协调协同发展。要紧紧围绕国家战略要求，坚持高水平规划引领，进一步发挥敢为天下先的创新精神。
考察期间，胡春华还调研了稳外贸稳外资工作。他强调，要拓展重点海外市场，推进跨境电商等新业态发展，发挥广交会等会展平台的重要作用。要扩大开放领域，加大引资力度，进一步改善营商环境。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】