原标题：我国高技术制造业较快增长

新华社北京10月5日电 （记者陈炜伟）国家统计局近日发布的数据显示，8月份，高技术制造业增加值同比增长6.1％，高于规模以上工业1.7个百分点；占规模以上工业的比重为14.1％，比上月提升0.4个百分点。

其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长11.8％，增速较上月加快3个百分点；计算机及办公设备制造业增长4.5％，加快1.2个百分点。

具有较高技术含量和附加值的工业新产品继续快速增长。统计显示，8月份，3D打印设备、智能手环、太阳能工业用超白玻璃、充电桩、智能手表、服务机器人同比分别增长152.9％、74.2％、60.8％、58.6％、51.8％、20.1％。

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